Schiphol: geen extra maatregelen tegen dronken passagiers

Uit onderzoek van het BBC-programma Panorama bleek dinsdag dat in een jaar tijd het aantal arrestaties van dronken passagiers op Britse luchthavens met 50 procent is toegenomen.



Ook op Schiphol leidde 'unruly pax', oftewel passagiers die zich misdragen, vorig jaar voor een recordaantal meldingen. In 2016 werd hier volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 985 keer melding van gemaakt, zo bleek uit een in april verschenen rapport. Een jaar eerder waren dat er nog 723. Bij 29 procent van de incidenten was alcohol het probleem.



Dat nu het drankgebruik op vliegvelden in Groot-Brittannië in opspraak is, is niet opmerkelijk. Ook uit de cijfers van ILT blijkt dat op vluchten van en naar Britse luchthavens zich de meeste problemen met alcoholgebruik voordoen. Op de tweede plek eindigt Spanje, voornamelijk vanwege alle jongeren die hier op feestvakantie gaan.



Weigeren

Ryanair wil dat de vliegvelden maatregelen nemen tegen overmatig alcoholgebruik. Zo wil de Ierse luchtvaartmaatschappij dat horecazaken op de luchthaven niet meer dan twee glazen schenken en voor 10.00 uur 's ochtends zelfs helemaal niks.



Schiphol ziet niks in dit soort maatregelen, ook al is de luchthaven wel fel tegen alcoholmisbruik en de overlast die dat veroorzaakt.



Al het horecapersoneel op de luchthaven is er volgens een woordvoerder in getraind hoe ze moeten omgaan met beschonken reizigers. Dronken mensen wordt überhaupt geen alcohol meer gegeven en wanneer er problemen ontstaan wordt de marechaussee ingeschakeld.