Schiphol gaat testen of varkens ingezet kunnen worden om vogels te verjagen

Beeld ANP

Op het perceel waar de varkens staan, worden normaliter suikerbieten geoogst. Op de resten die achterblijven na het oogsten, komen veel vogels af. De komende weken zal met behulp van een vogelradar worden gekeken of het aantal vogels dat het perceel aandoet, minder is dan bij percelen waar geen varkens staan.

Schiphol neemt al structurele maatregelen om vogels rondom de luchthaven te verjagen. Twintig ‘bird

controllers’ zijn 24 uur per dag bezig om de beesten van de luchthaven weg te houden. Hiervoor worden verschillende technieken gebruikt: zo worden geluiden ingezet, maar ook laserstralen. Ook worden rondom Schiphol grassoorten ingezaaid die onaantrekkelijk zijn voor vogels. Het idee om varkens in te zetten is ontstaan tijdens een overleg tussen Schiphol en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Vogels kunnen gevaarlijk zijn voor vliegtuigen. In 2009 moest een vliegtuig van US Airways een noodlanding maken op de rivier de Hudson in New York, nadat het bij het opstijgen door een zwerm vogels was gevlogen. Beide motoren vielen daardoor uit en terug­keren naar een luchthaven was onmogelijk. De noodlanding die volgde werd later verfilmd.