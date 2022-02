Schiphol gaat ondanks coronaklap fors investeren in betere bereikbaarheid

Beeld ANP / Julie Hrudova

De luchthavengroep beperkte de uitgaven in de afgelopen coronajaren tot het allernoodzakelijkste. Vorig jaar tot 451 miljoen euro. Dit jaar belooft het bedrijf, vooral op Schiphol zelf, 800 miljoen euro te investeren.

“Vanaf het begin van de crisis zijn we voorzichtig geweest met onze investeringen,” aldus topman Dick Benschop. “Maar we zijn doorgegaan met noodzakelijke bestedingen aan veiligheid en duurzaamheid.” Werkzaamheden om groei op te vangen, zoals de bouw van een vierde terminal, zijn daarentegen uitgesteld. “Dat wordt in de rest van dit decennium opgepakt.”

De bouw van de bijbehorende A-pier ligt al maanden stil, nadat Schiphol aannemer Ballast Nedam van de bouwplaats stuurde toen de kosten uit de hand liepen. “We praten nu met nieuwe aannemers, in de tweede helft van dit jaar maken we een keuze. Pas dan weten we wanneer de pier klaar kan zijn.”

De luchthaven heeft die extra terminals en pieren de komende jaren nog niet nodig. Benschop verwacht dat het vliegverkeer zich pas in 2024 heeft hersteld. Of daarna groei mogelijk is, wordt dit jaar besloten door het nieuwe kabinet, inclusief de opening van de kant-en-klare Schipholdochter Lelystad Airport.

Onveilig station

Wel moet volgens Benschop werk worden gemaakt van de bereikbaarheid van de luchthaven. Donderdag werd de verbouwing van het NS-station door Prorail aanbesteed bij bouwer BAM. Het station gaat over een jaar op de schop, omdat perrons en gangen vanwege de aanhoudende groei van het aantal reizigers te onveilig worden. “Daarnaast zullen wij het nieuwe busstation met de perrons verbinden.”

Dat is volgens Benschop niet voldoende. Ondanks de plannen van NS om met sprinters tussen Schiphol en Amsterdam Centraal te pendelen, is doortrekken van de Noord/Zuidlijn volgens hem onontbeerlijk. Over de financiering daarvan zijn in Den Haag en Amsterdam stappen genomen, maar de knoop is nog altijd niet doorgehakt

“Het liefst zouden we die verlenging geheel uit het Mobiliteitsfonds financieren. Maar als het nodig is het anders te doen, dan zijn we bereid mee te betalen. En er wordt gedacht over een fonds waarbij gebruikers van Schiphol meebetalen, niet alleen van de metro maar ook auto, bus en trein. De mate waarin we daar gebruik van maken moeten we nog zien.” Vorig jaar schermde Amsterdam met een opslag van twee euro op elk ov-kaartje.

Naast geld voor verbouwingen wil Schiphol ook investeringen in duurzaamheid versnellen. Zo steekt het luchthavenbedrijf geld in duurzame vliegtuigbrandstof met deelname aan de komst van synthetischekerosinefabriek Synkero in Amsterdam. Daarnaast stelt de luchthaven tenminste 15 miljoen euro beschikbaar aan luchtvaartmaatschappijen om hen te bewegen meer biokerosine bij te mengen. “Daar is veel animo voor.”

Taxibots

Ook wil de luchthaven serieus werk maken van het elektrisch slepen van vliegtuigen van terminal naar landingsbaan. Nu taxiën vliegtuigen nog op hun straalmotoren over het vliegveld, met veel schadelijke uitstoot van onder meer ultrafijnstof. “We kopen nu de eerste twee taxibots, elektrische vliegtuigslepers. We zijn daarmee de eerste luchthaven in Europa.”

Op papier kwam Schiphol vorig jaar weer uit de verliezen, met een winst van 105 miljoen euro. Maar die drijft op eenmalige opstekers zoals de verwachte boekwinst op de verkoop van aandelen in de Parijse luchthavenexploitant ADP, à 252 miljoen euro. Daarnaast is de waarde van de vastgoedtak van Schiphol in de boeken 70 miljoen euro gestegen.

Zonder bijzondere baten stond Schiphol Groep 287 miljoen euro in het rood, tegen 512 miljoen in 2020. De omzet steeg naar 816 miljoen, waar voor corona ruim over het miljard werd behaald. Aandeelhouder Amsterdam, dat in goede jaren zo’n 30 miljoen euro winstdeling opstrijkt, moet het dit jaar opnieuw zonder dividend doen.