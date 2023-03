Schiphol en GVB ondervinden hinder van harde wind: vluchten vertraagd, metro 51 rijdt niet

Beeld ANP / Tobias Kleuver Media

Het GVB raadt reizigers aan gebruik te maken van metrolijnen 50 en 52. Wel moeten zij er rekening mee houden dat metro 50 richting Gein niet stopt op verscheidene stations, waaronder Overamstel, RAI, Gein en Bijlmer Arena. De andere kant op, richting Isolatorweg, stopt de metro niet op onder meer halte Reigersbos, Van der Madeweg, Bullewijk en Station Duivendrecht.

De werkzaamheden om het spoor weer vrij te maken duren ten minste tot 14.00 uur vanmiddag. Het GVB raadt reizigers aan de website te raadplegen voor de laatste reisinformatie.

Op Schiphol is een deel van de vluchten vertraagd. Volgens een woordvoerder komt dat door veiligheidsmaatregelen op de grond. Slechts een handvol vluchten zijn geannuleerd door de wind.

Eerste officiële storm

Op de weerstations Vlieland, IJmuiden en Houtribdijk werd vandaag tussen 13.00 en 14.00 uur windkracht 9 gemeten. Daarmee is de eerste officiële storm van 2023 een feit. Meteorologen spreken van een storm als de windsnelheid op tenminste één KNMI-station gedurende een uur gemiddeld windkracht 9 is. De vorige keer dat het stormde is meer dan een jaar geleden, op 20 februari 2022.

