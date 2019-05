Schiphol dreigt met geding om bereikbaarheid ov-staking

Het treinstation bij Schiphol. Beeld ANP

De luchthaven bereidt daarvoor een spoed-kort geding voor, zondagochtend op Schiphol zelf, zo bevestigt een woordvoerder van Schiphol. “We hebben geen conflict met de bonden, maar we hebben tegengestelde belangen. We willen Schiphol bereikbaar en veilig houden. Als er helemaal geen treinen en bussen rijden, wordt dat ernstig beperkt.” De FNV bevestigde het overleg.

Volgens de woordvoerder van Schiphol komt bijna de helft van de reizigers met het openbaar vervoer naar de luchthaven. Als het ov niet rijdt, zal het ook extra druk op de weg worden richting Schiphol. Bovendien zouden de vele mensen die landen, niet weg kunnen van het vliegveld, stelt hij. Dat levert allerlei risico’s op voor de veiligheid.

Het is nog niet duidelijk wat de exacte inzet van een kort geding zou worden, bijvoorbeeld een verbod van de staking of een gedeeltelijk verbod. Ook dat hangt af van de uitkomst van de gesprekken, aldus de woordvoerder.

De bonden willen met de landelijke staking een beter pensioenstelsel afdwingen bij de werkgevers. De actie vindt dinsdag in een groot deel van het land plaats. De NS voorspelt grote problemen op het spoor en adviseert vandaag al haar reizigers om dinsdag niet met de trein te reizen. “Reizigers kunnen er niet van uitgaan dat hun trein die dag rijdt.”

Ook dag later

Ook op woensdag 29 mei kan het treinverkeer mogelijk nog hinder ondervinden van de landelijke pensioenactie, meldt de NS. De spoorwegen betreuren de actie. “We vinden het jammer dat opnieuw gekozen is voor een middel waar onze reizigers zeer veel hinder van ondervinden. Reizigers worden de dupe van een conflict waar NS geen partij in is.”

Het is nog niet bekend hoe groot de actie komende dinsdag daadwerkelijk wordt. Aangekondigd is dat werknemers bij de NS in elk geval de hele dag het werk neerleggen, en ook het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag staakt de hele dag voor een beter pensioen.

De NS tast dus nog in het duister over de daadwerkelijke impact van de staking, maar vreest het ergste. “Omdat we niet weten hoeveel mensen gaan staken, kunnen we niet aangeven welke treinen wel en welke niet rijden. Wij kunnen dus geen betrouwbare dienstregeling maken en adviseren reizigers op 28 mei niet met de trein te reizen.”