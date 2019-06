Schiphol-beveiligers dreigen met zomeracties

Beveiligers voeren een controle uit op Schiphol. Beeld Dijkstra bv

In 2020 sluit Schiphol nieuwe beveiligingscontracten af. Zowel de bedrijven die nu op de luchthaven de veiligheid waarborgen als nieuwkomers komen daarvoor in aanmerking. De beveiligers vrezen dat de luchthaven nieuwe contracten aan zal gaan onder de cao Evenementenbeveiliging, die een veel lager loon en minder zekerheid biedt voor de werknemers dan de huidige cao Beveiliging.

In de brandbrief roepen de beveiligers Schiphol-directeur Benschop op om de cao Beveiliging als harde eis op te nemen om in aanmerking te komen voor een contract. Als de luchthaven die arbeidsovereenkomst niet als voorwaarde opneemt, volgen er deze zomer acties.

‘Keiharde race naar beneden’

Schiphol heeft al aangekondigd dat de prijs leidend is in de selectie van nieuwe beveiligingsbedrijven. Als de bedrijven zich intekenen onder de cao Particuliere Beveiliging kunnen ze hun diensten veel goedkoper aanbieden. FNV-campagneleider Schiphol, Joost van Doesburg: “Zonder garantie op de cao Beveiliging, komen we in een keiharde race naar beneden terecht. Dat is een hele slechte zaak, niet alleen voor beveiligers en hun gezinnen, maar ook voor passagiers en hun veiligheid.”

Van Doesburg waarschuwt voor langere wachttijden, hoge werkdruk en personeelstekorten. Hij benadrukt het belang van goed opgeleide en ervaren beveiligers op plekken als Schiphol, ook als dit meer geld kost. “Je kunt een beveiliger van Pinkpop niet zomaar even op de luchthaven aan het werk zetten,” aldus Van Doesburg.