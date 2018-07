Schiphol bereidt zich voor op topdrukte

De drukste dag op Schiphol wordt verwacht op maandag 30 juli. Naar verwachting vliegen er dan 233.000 mensen vanaf de Amsterdamse luchthaven. Ook op maandag 6 augustus wordt topdrukte verwacht.



Meer personeel

Deze zomer reizen er dagelijks gemiddeld 220.000 mensen van, naar of via Schiphol. In totaal zijn dat 12,7 miljoen reizigers in de zomerperiode, bijna 2,5 procent meer in vergelijking met 2017.



Om de drukte binnen de perken te houden, zet Schiphol 20 procent meer personeel in. Ook komen er extra informatievoorzieningen en zogenaamde crowdteams die alle passagiersstromen in goede banen moeten leiden.



Langere wachttijden

Voor reizigers zonder of met weinig handbagage wordt een speciale doorgang in het leven geroepen, genaamd 'small bags only'. Zo ben je nog sneller door de douane heen.



Schiphol blijft reizigers waarschuwen dat er langere wachttijden kunnen optreden en dat reizigers er verstandig aan doen om op tijd op het vliegveld te zijn. Het advies is doorgaans om bij vluchten binnen Europa twee uur voor vertrek aanwezig te zijn, en voor een intercontinentale vlucht drie uur.



Populaire bestemmingen deze zomer vanaf Schiphol zijn zoals gewoonlijk het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië en Griekenland. Buiten Europa zijn vluchten naar de Verenigde Staten in trek. Daar gaan wekelijks bijna 75.000 mensen heen. Dat is ruim 10 procent meer dan vorig zomerseizoen.