Schinkelbuurt vindt British School te groot

Er komt een school en de buurt staat op zijn achterste benen. Die school is vele malen te groot, zeggen de buurtbewoners. Het is de verandering die nu eenmaal hoort bij een stad die zich ontwikkelt, zegt het stadsdeel. We doen ons best om overlast in te perken, maar kunnen niet iedereen blij maken, zegt de school.



Het gaat om de British School die zich gaat vestigen in de voormalige gevangenis in de Havenstraat. Nu zijn de ruim 900 leerlingen nog verspreid over drie verschillende locaties, maar als de verbouwing van het gevangeniscomplex gereed is, kunnen 1200 internationale leerlingen allemaal les krijgen op dezelfde plek.



Chaos en lawaai

En dat is tegen het zere been van de mensen die wonen in de Havenstraat en de Baarsstraat. Het leerlingaantal ligt rond het Amsterdamse gemiddelde maar hier is zo'n school is véél te groot, vinden zij. Hun woordvoerder Jolanda Gortzak noemt het 'een schandalig plan'. "Het verkeer wordt nog chaotischer dan het nu is, de luchtkwaliteit zal verder verslechteren en de bewoners zullen te lijden krijgen van lawaai van de kinderen op de speelplaats op het dak."



De vestiging van de British School is erdoorheen gedrukt, zegt Gortzak, die stelt dat stadsdeel en school niet of nauwelijks hebben geluisterd naar bezwaren "Het is op de Amstelveenseweg en de rotonde nu al druk met fietsers en auto's. Als daar nog eens honderden auto's bij komen die allemaal op hetzelfde moment hun kinderen op school afleveren, dan is de veiligheid in het geding en de boel zal muurvast komen te staan."