Schinkelbuurt in verzet: graag een nieuwe brug, maar niet hier

Een geplande brug over de Schinkel ligt volgens buurtbewoners precies op de verkeerde plek. Ze komen met een alternatief.

Een brug is het probleem niet, zegt woonbootbewoner Arjan Kappers. “Het gaat ons om de plek waar zo’n brug moet komen. Door een groengebied. Precies over het breedste stuk van de Schinkel. De duurste optie. Die zo mooi aansluit op de Stadionweg, terwijl dat geen logische route is. En inderdaad: precies op de plek waar mijn woonark al sinds jaar en dag ligt. Hoewel dat niet de belangrijkste reden is voor ons protest.”

Bouw een brug en je raakt in problemen. Zo moet het wel voelen voor de ambtenaren van de gemeente. Probeer te zorgen voor verbinding, maar stuit onherroepelijk op weerstand. Want bruggen mogen nuttig zijn, onontbeerlijk zelfs, ze veranderen bestaande omgevingen en raken daardoor aan belangen.

In het geval van de gewenste aanleg van een fiets- en voetgangersbrug over de Schinkel is het niet anders. Aan de ene kant van het water een jachthaven, een enorme hoeveelheid woon­boten en het schitterende Park Schinkeleilanden. Aan de andere kant een gebied dat de komende jaren moet meegaan in de vaart der volkeren. Nu nog aangenaam rommelig, met daarachter een bedrijventerrein.

Duurzame stadswijk

Er komen straks 11.000 woningen bij in wat het Schinkelkwartier genoemd: een duurzame stadswijk, met veel groen en water. Goed bereikbaar met openbaar vervoer en fiets, stelt de gemeente. Er is ruimte voor ongeveer 22.000 inwoners en 44.500 arbeidsplaatsen. En als die er zijn, kom je er niet met de al zwaar belaste Zeilbrug ter hoogte van het Hoofddorpplein op de ene flank en de Nieuwe Meersluis op de andere.

Ontsluiting en toegankelijkheid van het Schinkelkwartier is dus een probleem, op te lossen voor het gebied bewoond raakt. Maar, zegt Kappers, over de plannen van de gemeente voor een betere oostwestverbinding: “De route via de Stadionweg, met daarin de brug over de Schinkel ligt niet voor de hand. Je hebt vanuit het Schinkelkwartier geen stadskern als doel. Dit eindresultaat is een brug met weinig doel.”

Plus: de brug kruist het grootste eiland van stadspark Schinkeleilanden. “Een eiland dat de afgelopen jaren een populair stadsstrand is geworden. Die eilanden behoren bovendien tot de Groene Scheg, een plek waar je geen brug mag plaatsen. En waar je van een groen stadsbestuur verwacht dat ze dat ook niet doen. Dit is groengebied waarop niet gebouwd mag worden.”

Alternatief plan

Hij wil niet alleen maar klagen, zegt Kappers, die zich met bezorgde buurtbewoners heeft verenigd in Stop de Brug Jaagpad. Ze komen met een alternatief, zegt hij: een brug een stukje verderop, tussen de Vlietstraat en de Sloterkade. “Een door de gemeentelijke projectgroep zelf genoemde alternatieve locatie. Deze geeft een autoluwe route richting stad naar het Museumplein.”

Die oplossing is logischer, zegt Kappers. “Aan de andere kant van de brug is er verbinding met de Henk Sneevlietweg, die de toekomstige Wibautstraat van het Schinkelkwartier wordt genoemd. Alles is op deze locatie gunstiger. Logische verbindingen. Daarnaast een goedkopere brug, de kades liggen er al, geen gedoe met woonarken, milieugroepen en de groene scheg wordt niet aangetast.”

Volgens een woordvoerder van de gemeente is er oog voor de zorgen van de bewoners, maar is het stadsbestuur tot deze locatie gekomen na uitgebreid onderzoek. Het draait nu om de uitvoering. “Met de woonbootbewoners, buurtbewoners en ondernemers gaan we een ontwerpproces in, om te zoeken naar de beste inpasbaarheid. De specifieke wensen van de buurt wegen daarin mee. Op dit moment bevinden de plannen zich in de haalbaarheidsfase. In de volgende fase gaan we ze verder uitwerken. De voorlopige planning is dat een brug in 2025 kan worden gerealiseerd.”