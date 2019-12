Schilderwerk Haarlemmerpoort voldoet niet aan vergunning

De gemeente heeft een omgevingsvergunning voor het schilderwerk aan de buitengevels van de Haarlemmerpoort aan Stadsherstel geweigerd. De kleur van de lijsten aan de buitengevels voldoet niet. Een probleempje: het schilderwerk is al af.

Ymere verkocht het pand in 2018 aan Stadsherstel en die gaf architect André van Stigt de opdracht om de poort te restaureren. Voor de restauratie werd 171.000 euro opgehaald via een crowdfundingsactie en ook de provincie gaf subsidie. Onder leiding van Van Stigt kwamen er tien appartementen in het pand en ruimte voor horeca op de begane grond. Begin september betrokken de eerste bewoners hun nieuwe woning.

Voor het schilderwerk werd Hans Slegt om advies gevraagd door Van Stigt. Slegt is een huisschilder met kennis van historisch schilderwerk. Hij bezocht ter referentie meerdere historische panden in Engeland, waar meer neoclassicistische gebouwen staan dan in Nederland. Ook werden monsters van verflagen onder de microscoop onderzocht om tot de juiste kleuren voor de Haarlemmerpoort te komen.

Dit staat beschreven in het rapport van Stadsherstel met de naam ‘Zoektocht naar het kleurenpalet van de Haarlemmerpoort’. Hierin staat uitgebreid beschreven hoe naar het juiste kleurenpalet voor het historische pand in het Centrum is gezocht.

Omgevingsvergunning geweigerd

Uiteindelijk heeft stadsdeel Centrum op advies van de afdeling Monumenten en archeologie en de commissie Ruimtelijke kwaliteit de omgevingsvergunning voor het schilderwerk geweigerd. ‘Het uitgevoerde schilderwerk is onvoldoende gebaseerd op de oorspronkelijke kleurstelling van het gebouw en doet daarom onvoldoende recht aan de monumentwaarde. Het toegepaste kleurenpalet is te divers,’ schrijft het stadsdeel in een rapport.

‘De afspraak met Monumenten en archeologie was dat het schilderwerk in stappen zou worden uitgevoerd en dat als eerste de lichte kleur op de wandvlakken zou worden opgezet, waarna verder overleg zou plaatsvinden,’ staat er verder in het rapport. ‘Helaas werd het werk echter zonder nader overleg voortgezet. Geadviseerd wordt om in overleg met de afdeling Monumenten en archeologie tot een gewijzigd kleurvoorstel te komen.’

Fouten in procedure

Stadsherstel erkent via een woordvoerder dat er in de procedure fouten zijn gemaakt. “We zouden een stukje opzetten en er dan met elkaar naar kijken. En dat hebben wij niet gedaan. Wij gaan nu in overleg wanneer we de kleur van de lijsten gaan veranderen. Misschien kan het mee met de volgende schilderbeurt over zes jaar, maar misschien moet het snel gebeuren. Het gaat om de kleur van de lijsten aan de zijgevels die afgekeurd zijn, het stuk tussen de muur en het dak. Niet al het schilderwerk is dus afgekeurd.” Geld van de crowdfundingsactie zou er volgens Stadsherstel niet zijn gebruikt voor het schilderwerk.

Volgens projectleider en architect André van Stigt is er niets misgegaan met de kleuren en zijn ze volgens afspraak aangebracht. “Later zijn er over de kleuren andere meningen bekend geworden,” zegt Van Stigt.