Schildering Black Archives hersteld: ‘Steun maakt werk nog mooier’

The Black Archives

The Black Archives is een drie jaar geleden opgericht historisch archief met zwart erfgoed. Het archief bestaat uit duizenden boeken, documenten en objecten over de geschiedenis van zwarte mensen. Het heeft als doel de verborgen geschiedenissen publiek toegankelijk te maken. In 2018 wonnen zij de Amsterdamprijs voor de Kunst.

Het pand van The Black Archives is eigendom van Vereniging Ons Suriname. Naast The Black Archives is onder meer de Eritrese Vereniging Amsterdam er gevestigd. Ook de organisatie achter de festivals Keti Koti en Kwakoe zit in het gebouw.