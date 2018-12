Schilderij uit kringloopwinkel brengt 30.000 euro op

Het gaat om een pointillistisch werk van Johan Aarts, wat wil zeggen dat de afbeelding is opgebouwd uit stipjes. Het werd als een waardevol schilderstuk herkend door een expert bij Tussen Kunst en Kitsch, waar Laarmans het had laten zien.



Het werk 'is een verrukkelijke halte tussen Van Gogh en Mondriaan', zegt veilingmeester Piet van Winden van NRC Veilingen. Hij wijst erop dat in Nederland maar een paar kunstenaars 'een vrijage' hielden met het pointillisme, onder wie Van Gogh, Toorop, Vijlbrief en Aarts.



Verzamelaar

De schilderstijl werd ontwikkeld door de Franse schilder Georges Seurat in de jaren tachtig van de 19e eeuw.



Het werk van Aarts is gekocht door 'een grote Nederlandse verzamelaar van wie Van Winden de naam niet bekend kan maken. Hij zegt dat de verkoper blij is met de opbrengst.



