Schilderij Mr. Kaor onthuld in Volendamse Hotel Spaander

Wie Mr. Kaor is? Paroolredacteur Lex Boon zette alles op alles om de mysterieuze afzender te vinden en kwam in een bloedstollend verhaal terecht.



Rinus van Hall, een jonge Amsterdamse kunstenaar, ging mee naar Japan om een portret van Mr. Kaor te schilderen. Zijn stijl, geïnspireerd op de oude meesters, sluit goed aan op de schilderijen in Hotel Spaander.



In de weken na de lange terugreis maakte Van Hall het schilderij af. Nu hangt het dus in de oude herberg van Hotel Spaander.



In de woorden van redacteur Lex Boon: "Als een ode aan het zotte en het nutteloze. Een herinnering aan een man die iets vol overtuiging doet, zonder daar enige waarde of betekenis aan te hechten, en blijft volhouden. Zonder dat er een reden voor hoeft te zijn."



Lees verder: Veertig jaar schreef hij vanuit Japan naar Volendam, maar waarom?