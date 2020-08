Schilder beboet voor schuren van voordeur op de Wallen zonder mondkapje

Beeld Bas van der Linden

De schilder is al enkele weken aan het werk bij twee monumentale panden op de Enge Kerksteeg, vertelt hij. Volgens hem draagt zeker 75 procent van de mensen die hij langs ziet lopen, geen mondkapje. “Maar vanochtend zag ik opeens allemaal handhavers in de straat mensen aanspreken en bekeuringen uitdelen. En voor mij maakten ze geen uitzondering. Ook al was ik eerst een broodje aan het eten en toen ze later terugkwamen een deur aan het schuren.”

Van der Linden zegt buiten zijn werkzaamheden om wel een mondkapje te dragen. “Ik kom met de trein vanuit Haarlem en doe gelijk een mondkapje op zodra ik de Wallen op loop. En als ik een boodschap moet doen ook. Maar tijdens het werk vaak niet, omdat het niet praktisch is. Acht uur lang fysiek arbeid is zo niet vol te houden.”

Dagjesmensen

Volgens de schilder ‘slaat het beleid volledig door’. “Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen dagjesmensen en een schilder. Mensen blijven ver bij mij uit de buurt als ik op een steiger sta of in dit geval een deur aan het schuren ben. Volgens de regels zou ik niet eens een mondkapje af mogen doen om te eten tijdens het werk.”

Een woordvoerder van burgemeester Halsema laat weten dat de mondkapjesplicht ‘in de aangewezen gebieden voor iedereen geldt’. “Er wordt eerst aangesproken en dan eventueel beboet.”

Van der Linden laat weten in beroep te gaan als de bekeuring op de deurmat valt.