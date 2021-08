Schietpartij Zuidoost gefilmd: ‘Catch hem, catch hem’

Beeld HOLLANDSE HOOGTE / BERLINDA VAN DAM

De beelden zijn niet heel duidelijk, maar van een afstand lijkt het erop dat de 19-jarige jongen wordt achtervolgd door twee andere jongens. Terwijl ze achter hem aan rennen, hoor je de filmer roepen ‘drukken dan’. Daarna klinkt een kogelschot. ‘Baf,’ roept de filmer, die intussen ook richting de jongens rent. Vervolgens: ‘Druk het dan, kom op man, catch hem, catch hem.’

De schietpartij op de Karspeldreef in Zuidoost waarbij een 19-jarige jongen gewond raakte, gaat rond op Snapchat https://t.co/5QoFFSYTn8 pic.twitter.com/r1E5uDjQIb — Jesper Roele (@JesperRoele) 10 augustus 2021

Hij lacht, en even later klinken nog vier schoten. ‘Oh damn, oh damn, oh damn, oh damn,’ roept de filmer. ‘Catch ’m dan. Jullie zijn flikkers. Ai.’

De melding van de schietpartij kwam maandag even na 16.00 uur bij de politie binnen. Ook meldden getuigen een steekwapen te hebben gezien. De gewonde man was aanspreekbaar en kreeg eerste hulp van personeel van de traumahelikopter. De politie spreekt van een vermoedelijke schotwond.

Na de schoten zijn meerdere mensen weggerend. De politie is naar deze verdachten op zoek.