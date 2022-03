Schietpartij tussen twee mensen op de Admiraal de Ruijterweg

Beeld Laura Obdeijn

Er is over en weer geschoten, vertelt een woordvoerder van de politie. Agenten ter plaatse vonden lege hulzen, maar geen slachtoffers of daders. Ook het Mercatorplein iets verderop is afgezet, omdat daar bloedsporen werden ontdekt. De recherche doet nu onderzoek of die vlekken iets te maken hebben met de schietpartij.

De politie heeft via Burgernet een signalement uitgegeven van een van de betrokkenen. Het gaat om een gezette 20-jarige man met een donsjas en een donkere broek. De verdachte zou in de richting van de Bestevâerstraat gevlucht zijn. Getuigen worden verzocht 112 te bellen.