Schietpartij parkeergarage Centrum na ruzie op straat

Kort na 04.00 uur 's nachts kreeg de politie de melding binnen dat in de parkeergarage was geschoten. Volgens de alarmmeldingen moest het slachtoffer worden gereanimeerd, maar het is niet duidelijk of dat ook daadwerkelijk is gebeurd.



De politie heeft drie verdachten aangehouden. Dinsdagochtend was de parkeergarage nog afgesloten voor sporenonderzoek door de politie.



Parkeergarage The Bank Rembrandtplein wordt 's nachts vooral gebruikt door bezoekers van de horeca in de Amstelstraat en op het Rembrandtplein.



Discussie

Volgens Marcel Norbart, één van de eigenaren van Club Abe, waar maandagnacht een feest werd gegeven, vertelden portiers dat de schietpartij volgde op een ruzie tussen twee mannen op straat.



Norbart: "Van mijn beveiligers heb ik gehoord dat twee mannen met elkaar in discussie raakten op straat. Die discussie leek gesust en ze liepen samen naar de parkeergarage. Onderweg botsten ze nog tegen een taxi aan. In de garage laaide de discussie toch weer op. De beveiligers hebben van de mensen van de parkeergarage gehoord dat er een wapen uit een auto is gehaald en dat er toen is geschoten."



Of de ruziënde mannen in Club Abe aanwezig waren op het feest Billionaire Girls Club weet Norbart niet, al waren er volgens hem geen andere nachtclubs in de straat geopend.



Handgranaat

Norbart vertelde eerder in Het Parool dat hij wil dat de overheid clubeigenaren ondersteunt bij het omgaan met lastige, soms criminele klanten. Zijn nachtclub Abe was eerder het doelwit van een onbekende die met een vuurwapen op de deur schoot. In augustus 2017 hing een man een handgranaat aan de deur, waarna de gemeente de club enkele maanden sloot.



Norbart: "Clubs krijgen vooral problemen met mensen die je buiten je zaak houdt, niet met de mensen die in je club aanwezig zijn. Dit is kennelijk het soort mensen waarmee wij in de horeca te dealen hebben. Dat is verschrikkelijk, het lijkt wel steeds gekker te worden met mensen die bewapend zijn. Het is een soort wildwestaffaire."



De recherche zei in 2016 dat feesten op zondag- en maandagnacht criminelen aantrekken, net als bijvoorbeeld viptafels. Toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan deelde die visie, maar clubeigenaren reageerden verontwaardigd.



Weet u meer van de zaak? Mail - vertrouwelijk - de auteur van dit stuk op m.vandun@parool.nl