Schietpartij Nieuw-Zeeland hakt erin in Blauwe Moskee

Beantwoordt slecht vooral niet met slecht, zegt Said Amrani tijdens het vrijdagmiddaggebed in de Blauwe Moskee. "Vrede staat centraal in de wetgeving en in de islam. Laat je niet misleiden. Dat je denkt: dit is gebeurd, nu ga ik dat óók doen."



De gebedsruimte in de moskee in Nieuw-West zit afgeladen vol. Beneden de mannen, boven de vrouwen. Allemaal luisteren ze aandachtig naar de woorden van Amrani, die niet mis te verstaan zijn.