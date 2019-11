Schietpartij nabij A10, politie doet inval in pand in West

Beeld ANP

De gewonde uit de auto is overgebracht naar het ziekenhuis. De andere drie personen zijn aangehouden door de politie.

Na het schietincident zijn drie andere personen een pand in gevlucht in de Helicopterstraat op industrieterrein De Schinkel, in Amsterdam-West. De politie heeft daar vervolgens een inval gedaan en de drie personen aangehouden. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Mogelijk is er een verband met het eerdere incident bij de ophaalbrug. De politie is een onderzoek gestart.