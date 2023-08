Schietpartij met automatisch vuurwapen in Amsterdam-Zuidoost, politie zoekt verdachten

Beeld Joris van Gennip

Maandagavond rond 23.30 uur kreeg de politie een melding van een mogelijke schietpartij. “Er zijn knallen gehoord op straat,” aldus een woordvoerder van de politie.

“Er is zeker geschoten, want er zijn hulzen aangetroffen. Uit onderzoek blijkt dat het om een automatisch vuurwapen gaat.” Er zijn twee verdachten in beeld, die nog niet zijn aangehouden. De politie roept getuigen op om zich te melden.

Over een eventuele aanleiding voor de mogelijke schietpartij is nog niets bekend. De politie heeft de gehele nacht onderzoek gedaan en daarbij de omgeving van de flat met linten afgezet. “We gaan nog buurtonderzoek doen en roepen getuigen op zich te melden.”