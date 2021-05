Schietpartij Maassluisstraat houdt verband met slepend onderwereldconflict

Aan de Maassluisstraat in Nieuw-West vond zondagavond een schietpartij plaats. Beeld Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

“Check die kogelgaten!” roept een jongetje op een crossfiets tegen zijn vriendje. Die ziet het niet meteen. “Kijk dan. Op de tweede verdieping. Twee in het raam. En op de vierde ook.” Opgewonden kletsend fietsen de twee mannetjes naar het gat van een kogel die hoog in een flat verderop is ingeslagen.

“Gisteravond stikte het hier ook van de kinderen op straat,” vertelt een bewoonster van de Maassluisstraat. “Kun je nagaan wat er allemaal had kunnen gebeuren. Stelletje gekken.” Zondagavond om iets na half 8 werd in haar straat een sportieve zwarte Mercedes A klasse door twee schutters onder vuur genomen. Omwonenden hoorden het geratel van automatisch geweervuur.

“Ik dacht meteen: dit is geen vuurwerk,” vertelt een van hen. Een bewoonster van het appartementencomplex: “Ik zag die Mercedes keihard slingerend de straat uit rijden. Dat busje waar die schutters in stapten, reed de andere kant uit.” Die bestelwagen is kort daarna in brand gestoken op de August Vermeylenstraat – even noordwaarts, in Slotermeer. Achterin lagen automatische wapens.

Bezweken

Ook in de flat waar veel studenten wonen, hoorden ze het kabaal op straat. “Nu ik hoor dat er een vrouw is overleden, vind ik het wel heftiger dan gisteren.” Het 27-jarige slachtoffer was de bestuurster van de zwarte Mercedes. Ze kon nog wel wegrijden, maar haar verwondingen bleken zo ernstig dat ze in de nacht van zondag op maandag bezweek in een ziekenhuis. De schutters lijken het op haar bijrijder voorzien te hebben gehad. Hij zou behoren tot de groep van de Nederlandse Iraniër Ali D. die ook wel ‘A1’ wordt genoemd.

Meerdere goed ingevoerde bronnen brengen de schietpartij van zondagavond dan ook in verband met een al langer slepende vete tussen twee groepen die actief zijn in de internationale cocaïnehandel. In dat conflict staat de groep van Ali D. tegenover die van de inmiddels gedetineerde Rotterdammer Roger P., alias ‘Piet Costa’. Deze Roger P. wordt door het Openbaar Ministerie beschouwd als de opdrachtgever van het bouwen van de martelcontainers die vorig jaar zijn aangetroffen in Wouwse Plantage.

De ruzie tussen beide groepen gaat om 130 miljoen euro. In onderschepte berichten wordt Ali D. ervan beschuldigd dat hij dat geld van Roger P. heeft gestolen. Ali D. zou door Roger P. zijn ontvoerd, maar na smeekbedes zijn vrijgelaten. Vervolgens werd op 10 mei 2020 de 25-jarige Ibrahim ‘Ibo’ Azaim geliquideerd in Rotterdam. Hij werd door Roger P. beschouwd als een soort aangenomen zoon.

Mogelijke verbanden

Na de liquidatie van Azaim beraamden Roger P. en consorten plannen om Ali D. in Dubai te laten arresteren door een corrupte overheidsdienst. Dat zou blijken uit berichtenverkeer dat door justitie aan hen wordt toegerekend. Uiteindelijk werd het plan niet uitgevoerd.

Ingewijden zien daarnaast mogelijke verbanden tussen de schietpartij van zondagavond en de liquidatie van Serdar Ay, die in oktober werd doodgeschoten in Osdorp. Hij was vrijwel zeker slachtoffer van een persoonsverwisseling: hij had in de nacht van 19 op 20 oktober de zwarte Volkswagen Polo geleend van een 33-jarige Amsterdams-Marokkaanse drugshandelaar. Die auto bleek te zijn gevolgd door de daders. Ay werd met zeker twee wapens onder vuur genomen bij Hoekenes, vlakbij zijn huis, en stierf in een ziekenhuis.

Met de koppeling van deze twee gebeurtenissen lijkt het conflict dat zich tot op heden voornamelijk leek af te spelen in Rotterdam en Dubai, ook naar Amsterdam overgeslagen. De politie heeft zondagavond een 20-jarige verdachte gearresteerd, maar wil vanwege het onderzoeksbelang niet zeggen wat voor rol hem wordt toegedicht.