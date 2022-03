Schietpartij in West: zwaargewonde man aangetroffen in De Clercqstraat

De nabijgelegen De Clercqstraat is afgezet na de schietpartij. Beeld Het Parool

Rond 19.45 ging de politie af op meldingen over een schietpartij, vertelt een woordvoerder. In de nabijgelegen De Clercqstraat troffen zij een zwaargewonde man aan. De woordvoerder kon niet zeggen of hij in levensgevaar is.

Hulpverlening van de politie en ambulance kwam op gang op de stoep voor Zuma Sushi in de De Clercqstraat. Een medewerker van het restaurant had niks meegekregen van de schietpartij, vertelt hij. Ook medewerkers van het naastgelegen hotel Larende hadden geen schoten gehoord, maar werden gealarmeerd door de ambulances en politieauto's. Ze hebben het slachtoffer niet goed kunnen zien. Wel worden camerabeelden van de stoep voor het hotel onderzocht om meer te weten te komen over de toedracht van de schietpartij, vertelt de medewerker.

In zowel de Agatha Dekenstraat als in de De Clercqstraat wordt op dit moment onderzoek gedaan. De Clercqstraat werd een tijdje afgezet, trams werden omgeleid. Inmiddels is de dienstregeling hervat.