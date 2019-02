Schietpartij in Schoolmeesterstraat West

Op Twitter stromen berichten binnen over een schietpartij in de Schoolmeesterstraat. Er zijn inmiddels verschillende ambulances en een traumahelikopter ter plaatse.



Drie mannen

De politie laat weten dat getuigen drie mannen hebben zien wegrennen van de plek waar geschoten is. Zij renden richting de Kinkerstraat. De directe omgeving is afgezet, er zijn nog geen slachtoffers gevonden.



Eerder incident

Uit de alarmeringen bleek dat een half uur voor de schietpartij ook al een incident plaatsvond in dezelfde straat. Daar werd een traumahelikopter op afgestuurd. Of er een verband bestaat tussen de twee incidenten, is nog niet bekend.