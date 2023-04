Schietpartij in Noord: ‘Man achtervolgde andere man en loste drie schoten’

Beeld Joris van Gennip

De politie kreeg rond 19.15 uur een melding dat er meerdere schoten waren gehoord. Bij aankomst troffen zij niemand aan.

Verschillende getuigen verklaarden dat een man achter een andere man aanrende en hem meerdere keren beschoot. De beschoten man rende door naar de Elzenhagensingel, de schutter keerde om en ging richting het Buikslotermeerplein. De politie kan niet zeggen of iemand gewond is geraakt, omdat er geen bloedsporen zijn aangetroffen.

Flink geschrokken

De schietpartij is ook vastgelegd op de camera’s van sportschool Sport Natural, zegt eigenaar Nick Helsloot. “Daarop is te zien dat een man achter een andere man aanrende en drie schoten loste. Even later zagen we de man op wie werd geschoten weer rustig teruglopen, dus het lijkt er niet op dat hij is geraakt.” Beide mannen waren geen bezoeker van de sportschool, zegt Helsloot.

Personeel en bezoekers van de sportschool waren flink geschrokken, aldus de sportschoolhouder. “Een bezoeker zag het gebeuren en ging snel weer naar binnen. Gelukkig is iedereen ongedeerd gebleven.”

De politie zocht met onder meer een helikopter in de omgeving, maar zowel de dader als het beoogde slachtoffer, van wie de leeftijd wordt geschat tussen de twintig en dertig jaar, is niet meer gezien. Een speurhond werd ingezet om te zoeken naar sporen van de schietpartij. Het gebied rond het metrostation Noord was tijdelijk afgezet. De politie vraagt mensen die meer weten zich te melden.

