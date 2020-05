Schietpartij in Noord, gewonde man meldt zich bij ziekenhuis

Beeld ANP XTRA

Rond middernacht kreeg de politie een melding van een schietpartij op de hoek van de Wieringerwaardstraat en de IJdoornlaan, laat een politiewoordvoerder weten. Er werden meerdere schoten gelost.

De gewonde man meldde zich niet veel later bij het BovenIJ Ziekenhuis. Hij had een wond aan zijn been. In de auto waarmee hij naar het ziekenhuis was gereden, zaten kogelgaten.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Een getuige meldt dat het om een uit de hand gelopen vechtpartij zou gaan, maar dat kan de politie niet bevestigen.