Schietpartij in Noord, geen gewonden

Rond 21.45 uur is er zeer waarschijnlijk geschoten op de Nieuwe Maanstraat / Vegastraat in Amsterdam Noord.



Ter plaatse zijn er geen gewonden aangetroffen en vooralsnog geen aanhoudingen verricht.



Getuige geweest, heeft u beelden of andere informatie? Bel 0900-8844. pic.twitter.com/9CuuyEFbcg