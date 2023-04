Schietpartij in Noord, dader en slachtoffer op de vlucht

Beeld Joris van Gennip

De politie kreeg rond 19.15 uur melding dat er meerdere schoten waren gehoord. Bij aankomst troffen zij niemand aan, maar op beelden van gemeentelijke camera’s was te zien dat een persoon op een ander schoot, aldus een politiewoordvoerder. Ze kon niet zeggen of er iemand gewond geraakt is, omdat er geen bloedsporen waren aantroffen.

De politie zoekt met onder meer een helikopter in de omgeving. Een speurhond is ter plekke ingezet om te zoeken naar sporen van de schietpartij. Het gebied rond het metrostation Noord is afgezet.

Er heeft vanavond een schietincident plaatsgevonden op straat ter hoogte van een sportschool bij Gare du Nord. Zowel slachtoffer als dader zijn gevlucht. Politie zoekt in de omgeving. Heeft u iets gezien? Laat het ons weten via 0900-8844. — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) 5 april 2023

