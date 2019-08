Schietpartij in Geuzenveld, woning geraakt

De Willem Kromhoutstraat. Beeld Google Streetview

De melding van de schietpartij kwam rond 19.00 uur binnen bij de meldkamer. Daarop rukten de hulpdiensten uit.

Toen de agenten ter plaatse kwamen, troffen ze niemand aan. Wel vonden ze lege hulzen en is een woning in de buurt geraakt door een van de kogels. De bewoners bleven ongedeerd.

De politie doet onderzoek naar de schietpartij. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.

Het is het zoveelste incident met een vuurwapen in korte tijd. Zaterdagavond is een persoon gewond geraakt bij een schietpartij op de Dickenslaan in Zuidoost. De schutter is nog niet aangehouden.

Donderdagavond overleed Amsterdammer Julian Curiel (28) in het ziekenhuis nadat hij was neergeschoten bij de flat Hogevecht. Het was de tweede keer in enkele weken dat een man is neergeschoten in de Bijlmer. De vermoedelijke schutter meldde zich zaterdagochtend bij de politie.