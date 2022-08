Schietpartij in flat Zuidoost nadat mannen huisfeestje binnenvallen

Beeld Joris van Gennip

De politie kreeg iets na 22.00 uur de melding van een schietpartij en kwam met meerdere eenheden ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

Volgens de politie vond er binnen in een huis een feestje plaats waarbij enkele personen op het balkon zaten. Vanuit het niets kwamen drie mannen het huis binnen waarna er ruzie ontstond op het balkon. Daarbij werd geschoten en zijn een 18 en 24-jarige Amsterdammer gewond geraakt en een 25-jarige Haarlemmer. Twee van hen zijn door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, de derde meldde zich later zelf in het ziekenhuis.

Na de schietpartij zijn de drie mannen die het huis binnendrongen, gevlucht. Van hen ontbreekt nog ieder spoor. De recherche onderzoekt de schietpartij waarvan nog onduidelijk is wat de aanleiding is geweest. Ook is er nog geen signalement van de dader(s).

Vaker onveilig

In de straat zijn vaker gewelddadige incidenten. Zo kwam een 26-jarige man in januari 2020 om het leven bij de opname van een videoclip. En in november 2018 raakte een student gewond door een verdwaald schot. Studenten van de naastgelegen Spinozacampus zeiden eerder tegen Het Parool zich onveilig te voelen vanwege onder meer woninginbraken en bedreigingen.

