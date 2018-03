Schietincidenten in Nieuw-West en Noord

Buurtbewoners in Nieuw-West meldden rond kwart over tien 's avonds schoten aan de politie. Ter plaatse is een gewonde man aangetroffen op straat. Hij zou op de hoek met de Jan Tooropstraat onder vuur genomen zijn. De man is overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis.



Behalve de traumaheli waarmee het slachtoffer naar het ziekenhuis is vervoerd cirkelt boven het gebied ook een politiehelikopter. De politie heeft het gebied ruim afgezet voor onderzoek.



In de Thorn Prikkerstraat werd 's nachts een uitgebrande auto gevonden, meldt AT5. Het is nog niet bekend of die iets te maken heeft met het schietincident.



In Noord werd een paar uur later een man op de Johan van Hasseltweg neergeschoten. Het slachtoffer is aanspreekbaar, twitterde de politie. Het is niet bekend hoeveel schoten er zijn gelost.