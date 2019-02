Schietincident op IJburg, man (43) niet in levensgevaar

Even na 23.30 uur is er meerdere keren geschoten. De politie kreeg meerdere meldingen dat er een 43-jarige man op straat lag te schreeuwen. Hij werd gewond naar het ziekenhuis vervoerd, maar verkeert niet in levensgevaar.



Ter plaatse trof de politie meerdere hulzen aan. Twee verdachten zijn volgens getuigen op een scooter door de Maria Austriastraat in de richting van het winkelcentrum van IJburg gevlucht.



Agenten hebben in de nacht van woensdag op donderdag nog gezocht nabij het winkelcentrum maar troffen de verdachten niet aan.



De politie zoekt nu naar getuigen die meer over het schietincident kunnen vertellen. Waarom er is geschoten is nog onduidelijk. De recherche heeft een onderzoek ingesteld.



Eerder op de avond werd geschoten nabij de Nederlandsche Bank. De politie schoot daar een 31-jarige Amsterdammer dood. De politie ziet geen verband tussen beide schietincidenten. "Daar gaan we op dit moment niet vanuit," aldus een woordvoerder.