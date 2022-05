Schietincident in Noord, drie verdachten opgepakt

Beeld Het Parool

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie kreeg iets voor 11 uur een melding over een incident op het Buikslotermeerplein. Uit eerste getuigenverklaringen bleek dat er was geschoten na een ruzie op straat. Een donkere auto zou vervolgens zijn weggereden.

De betreffende auto werd even later aan de kant gezet op de N247. Twee inzittenden bleken gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De derde persoon zit vast op het politiebureau.

Forensische rechercheurs zijn op de plaats delict bezig met het onderzoek.

Na een schietincident op het Buikslotermeerplein komen forensische rechercheurs naar de plaats delict voor sporenonderzoek. Iets gezien? Bel dan 0900-8844. Meer informatie volgt. — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) 18 mei 2022

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.