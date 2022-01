Scheuring binnen SP Amsterdam, prominente leden sluiten aan bij ‘nieuw links alternatief’

Gemeenteraadslid David Schreuders heeft zijn SP-lidmaatschap opgezegd en sluit aan bij de nieuwe linkse partij DSA. Beeld Gemeente Amsterdam

Onder hen is gemeenteraadslid David Schreuders. Hij laat weten zijn lidmaatschap te hebben opgezegd. Tot de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart neemt hij zitting in de raad voor DSA. De meerderheid van de coalitie komt niet in gevaar door het wegvallen van Schreuder: ook zonder hem houdt de coalitie een ruime meerderheid.

Het is al een tijdje hommeles binnen de landelijke SP. Tientallen leden zijn geroyeerd omdat ze ook actief zijn bij de voormalige jongerenorganisatie Rood of het Marxistisch Forum. Volgens het partijbestuur passen de opvattingen van Rood en het Marxistisch Forum niet bij de SP. Ook in Rotterdam (Socialisten 010) en Utrecht (Socialisten Utrecht) doen voormalige SP’ers met een andere partij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Moeizaam jaar

Ook binnen de Amsterdamse tak van de SP verliep het afgelopen jaar niet bepaald soepel. Eerst won Tiers Bakker de strijd om het lijsttrekkerschap voor de verkiezingen, tegen de zin van de partijtop. Zij zagen wethouder Jakob Wedemeijer liever de kar trekken bij de verkiezingen.

Maar nadat Bakker een aanhouding voor agressie in huiselijke kring in 2018 verzwegen bleek te hebben, gaf hij het lijsttrekkerschap op. Daarnaast was de partij verbolgen dat Bakker sinds die affaire niet meer op het adres woont waarop hij staat ingeschreven. Een politieke doodzonde voor een partij die voorop gaat in de strijd tegen huisjesmelkers.

Vervolgens werd Wedemeijer niet alsnog lijsttrekker, maar werd er gekozen voor oudgediende Remine Alberts. Tussen 1998 en 2018 was zij ook al actief als raadslid in de Amsterdamse politiek.

Nieuw links alternatief

DSA zegt te gaan werken aan een ‘nieuw links alternatief’. ‘De DSA wil zich actief richten op de samenwerking met maatschappelijke bewegingen,’ schrijven ze in een persbericht. ‘Dat gaat vooral om bewegingen die opkomen voor betaalbare woningen, voor een stad zonder racisme, discriminatie en sociale uitsluiting, voor een minimumloon van 14 euro per uur en voor een rechtvaardig klimaatbeleid.’

Lijsttrekker van DSA wordt Bart Hartog. Hij was in het verleden actief bij de Amsterdamse SP en is medewerker geweest van Rood.