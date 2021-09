Scherpe vragen over berichten Nabil B. leiden vooral tot geharrewar

Advocaten Peter Schouten en Onno de Jong van kroongetuige Nabil B. Beeld ANP

Ridouan Taghi is het zat dat ‘de aandacht’ zich in de grote liquidatiezaak Marengo ‘disproportioneel’ richt op hem, ‘wat een hoop onrust veroorzaakt’, liet hij de rechtbank woensdag weten bij monde van zijn advocaat Inez Weski.

Weski vroeg de rechters zijn zaak van het megaproces af te splitsen, ‘zodat de spanning hier (in ‘de bunker’ van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp) wellicht minder wordt’. Weski: “Dan kunnen we hier terugkeren naar de kern van het proces en krijgt iedereen de aandacht die hij verdient.”



Het verzoek kwam plompverloren uit de lucht vallen op een zittingsdag die zich verder voornamelijk vulde met gehakketak over de lange reeks berichten die Nabil B. in 2017 vanuit zijn cel via een stiekem ingevoerde iPhone5 naar zijn naasten stuurde. Het Openbaar Ministerie zal pas later ook de vraag reageren.

‘Kip met de gouden eieren’

De berichten waarover de zitting verder (weer) ging, zijn brisant, in de visie van de advocaten van de (hoofd)verdachten die Nabil B. beschuldigt van een trits liquidaties en ander grof geweld. Uit de berichten aan zijn vriendin, zus en broer, verstuurd vóórdat Nabil B. in december 2017 zijn kroongetuigendeal zou tekenen, rijst het beeld dat hij zich oppermachtig waande. Als ‘de kip met de gouden eieren’, zoals een officier van justitie hem naar zijn zeggen op enig moment noemde, die de groepering van Taghi cum suis kon laten arresteren en veroordelen.

Nabil B. schrijft dat hij ‘het maximale wil halen’ uit de onderhandelingen met de Staat. Wie de berichten leest, kan niet anders dan het beeld krijgen dat hij verwacht maximaal te worden beloond voor zijn biecht. (In een chat is sprake van ‘de grootste zaak ooit qua liqui’ (...) ‘Mag ik dan het onderste uit de kan hebben?’)

Er zijn berichten die suggereren dat hij via advocaat Onno de Jong verwacht een enorme smak geld binnen te harken, omdat die dat ook voor kroongetuige Fred Ros zou hebben geflikt. Nabil B. schrijft over ‘helemaal uitzuigen tot de laatste cent’.

Hij suggereert ook de leiding in zijn zak te hebben van de inrichting waar hij dan zit. Hij heeft dingen ‘gefixt met een relaxte bewaarder’. Hij appt met zijn vriendin over een weekendje weg en lijkt uit op een detentie in luxe. De leden van het Team Getuigenbescherming noemt hij ‘honden’.

Vooral advocaten Inez Weski van Taghi plus de broers Mao en Mario R. en raadsman Nico Meijering van B.'s gewezen boezemvriend Mohamed Razzouki hadden volop kritische vragen.

‘Zwijgplicht’

Veel antwoorden kregen ze niet. Op de belangrijkste vragen beriep Nabil B. zich consequent op zijn ‘zwijgplicht’ vanwege zijn kroongetuigendeal. Hij mag niets zeggen over de omstandigheden waaronder hij gedetineerd zit of over het verloop van de onderhandelingen. Een officier van justitie benadrukte nog eens dat die ‘zwijgplicht’ ook nog geldt nu de overeenkomst verbroken lijkt. De rechtbank ‘parkeerde’ alle vragen die Nabil B. volgens hemzelf en zijn verdediging niet mag of kan beantwoorden. Pas na later zullen de rechters bepalen of en in hoeverre hij toch opening van zaken moet geven.

Dat zorgde weer voor een gespannen sfeer in ‘de bunker’. De advocaten hadden zich opgeladen om de kroongetuige het vuur aan de schenen te leggen, maar die pareerde de meeste aanvallen als de schaker die hij volgens raadsman Meijering is.

‘Eigen interpretaties’

Nabil B. vindt op zijn beurt dat de door de advocaten aangehaalde berichten veelal ‘zijn geknipt en geplakt’ en ‘uit hun context zijn gerukt’. Vervolgens ‘zijn ze voorzien van eigen interpretaties’ van de raadslieden, waardoor een heel ander beeld ontstaat dan het beeld dat degene zou krijgen die alleen al de tienduizenden berichten leest die hij zijn naasten stuurde – laat staan alle berichten via versleutelingsprogramma Signal die nooit leesbaar zijn geworden.

Advocaat Meijering vindt dat Nabil B. maar moet aantonen waar dan ‘geknipt en geplakt is’. De kroongetuige noemde het bericht waaruit zou blijken dat hij in de koffie van een onwelgevallige gevangenbewaarster had geplast. “Uit de dataset (van de berichten) kunt u zien dat ik dat níet heb gedaan.” (Dat zou een andere gedetineerde betreffen.)

Ook nu volgde weer geharrewar over en weer.

Nabil B. herhaalde dat ‘hij geen financiële afspraak’ heeft gemaakt met het Openbaar Ministerie. Ergo: alle bluf in de berichten doet er volgens hem niet toe. De officieren van justitie vroegen de rechtbank herhaaldelijk te blijven beletten dat de kroongetuige gevoelige vragen beantwoordt. Zo was het verhoor vooral weer frustrerend. De zaak gaat op 13 oktober verder.