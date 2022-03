Scherpe discussies, cruciale vragen: Het Parool en De Balie organiseren Het Grote Lijsttrekkers Slotdebat

Al jaren heeft Amsterdam forse verkiezingsborden nodig om alle partijen hun boodschap over te laten brengen. Beeld ANP

Op 16 maart gaat Amsterdam naar de stembus. De toekomst van de stad wordt dan bepaald. Voorafgaand zullen de lijstrekkers nog één keer met elkaar in debat gaan. Aanstaande zondag organiseert Het Parool samen met De Balie Het Grote Lijsttrekkers Slotdebat.

Deelnemers zijn: Reinier van Dantzig (D66), Rutger Groot Wassink (GroenLinks), Claire Martens (VVD), Marjolein Moorman (PvdA), Annabel Nanninga (JA21), Juliet Broersen (Volt), Jazie Veldhuyzen (Bij1), Sheher Khan (Denk), Diederik Boomsma (CDA), Johnas van Lammeren (PvdD) en Remine Alberts (SP).

De lijsttrekkers gaan in debat over de staat van het onderwijs, over de vraag hoe criminaliteit moet worden tegengegaan en hoe de stad moet verduurzamen. De onderwerpen worden ingeleid door journalisten van Het Parool en Tim Wagemakers zal het gesprek leiden namens De Balie.

Het debat is uitverkocht, maar aanmelding voor een wachtlijst is nog wel mogelijk. Het Grote Lijsttrekkers Slotdebat wordt vanaf 17:00 uur ook live uitgezonden via Het Parool en de De Balie.