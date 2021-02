Schermen en armbanden: RAI toont wat er kan bij groen licht

1175 stoelen passen op 1,5 meter afstand van elkaar in deze RAI-zaal. Beeld Dingena Mol

Het is alsof je een kind in een snoepwinkel zet en het laat ruiken aan alles wat het voorlopig niet krijgt, zo voelde de rondleiding door een ingerichte en desolate RAI. “Als het mag, kunnen we hier morgen een coronaproof evenement organiseren,” zegt Paul Riemens, ceo van RAI Amsterdam.

In de zaal staan voor een leeg podium 1175 stoelen opgesteld op 1,5 meter van elkaar. Er is nagedacht over de looproutes in het gebouw en vanaf de ov-haltes en parkeergarages. De catering kan op afstand serveren en er zijn allerlei snufjes om 1,5 meter afstand te bewaren.

Innovatieteam

In de hal presenteren Daan Groenink en Maarten Sukel van het innovatieteam van de gemeente Amsterdam wat allemaal mogelijk is om bezoekers straks veilig te ontvangen.

Een van de toevoegingen: bij binnenkomst zien gasten op een scherm direct of ze wel voldoende afstand houden. De camera’s projecteren met behulp van kunstmatige intelligentie rode cirkels op hoofden van bezoekers als ze niet voldoende afstand van elkaar houden. Wie groen kleurt op het scherm doet het goed, bij een gele aanduiding is het opletten geblazen.

Maar bezoekers kunnen ook worden uitgerust met een armband die gaat trillen zodra mensen te dicht bij elkaar in de buurt komen. Voordeel daarvan is dat de banden van gasten die tot hetzelfde huishouden behoren aan elkaar gelinkt kunnen worden, zodat ze onderscheid kunnen maken tussen ‘vreemden’ en gezinsleden.

Het kan ook simpeler, stelt Groenink. Uit onderzoek blijkt dat mensen een mondkapje als minder belemmerend ervaren als het onderdeel is van het concept. “Geef mensen die naar een Tina Turnermusical gaan een mondkapje van Tina Turner. Dat creëert verbondenheid.”

Ook de RAI zelf zal anders moeten gaan handelen. Het evenementenbedrijf moet bijvoorbeeld gaan werken met tijdslots voor bezoek, en nog meer nadenken over de logistiek: de tijd dat mensen de hele dag of nacht konden binnen- en rondwandelen, lijkt voorbij.

“We zijn een klein jaar bezig geweest om alle protocollen voor een coronaproof evenement op te leveren,” zegt Riemens, die zelf geen Zoommeeting meer kan zien. “Ik denk echt dat we nu pas de fysieke ontmoeting op waarde gaan schatten,” zegt de RAI-bestuurder. Het zou zelfs kunnen dat we in de toekomst bereid zijn meer te betalen om een fysiek evenement bij te wonen. Fysieke evenementen zijn in waarde gestegen, durft Riemens wel te stellen. “Het is een marktmechanisme: bij schaarste zijn mensen bereid meer te betalen.”

Trots

De precieze kosten en voorbereidingstijd blijven nog even gissen, want er mag nog geen evenement worden georganiseerd. Deze vrijdagochtend zijn de aanwezigen er louter om te zien wat er allemaal kan áls er groen licht wordt gegeven door de overheid.

Wethouder Victor Everhardt (Financiën) is maar wat trots op Amsterdam als hij ziet wat de gemeente allemaal heeft voorbereid. “Je wilt niet net als de basisscholen op het laatste moment gaan stressen als je hoort dat je open mag. Hier zie je dat we er als stad klaar voor zijn. Het is ook voor de mentale gezondheid belangrijk dat we weer naar evenementen kunnen. En dat we de oplossingen die we in de RAI hebben gezien ook kunnen gebruiken in andere sectoren, zoals de horeca en culturele sector.”

“Nu is het wachten op wat het rijk zegt. Maar we weten nu: als we evenementen mogen organiseren, dan kunnen we ze ook op verantwoorde wijze organiseren.”