Scheltema weer nationaal door deal met Hudson's Bay

De Canadezen zeiden vorig jaar bij hun komst naar Nederland niet van de 'shop-in-shop' te zijn (de kleine merkwinkeltjes waaraan V&D - ondermeer - ten onder zou zijn gegaan).



Dus komt er ook geen aparte boekenhoek in de warenhuizen. Scheltema gaat een boekenaanbod samenstellen voor alle afdelingen van Hudson's Bay. "Ik stel me zo voor dat in de Grote Vleeshal, waar onze woonafdeling komt, de kook en interieurboeken komen," zegt Chris Janse, winkelmanager van de vestiging in Amsterdam, "en op de damesafdeling boeken over Chanel."



De boekenselectie wordt ook aangepast aan feestdagen als Moederdag of periodes als kerst en de zomervakantie.



Beleving

Boeken behoren volgens hoofd inkoop Jacco van der Steen niet tot de stiel van het bedrijf. "We hebben bewust voor Scheltema gekozen, omdat zij een beleving creëren rond de verkoop van boeken. Ze stellen hun assortiment bovendien met aandacht samen."



Ook in Amsterdam gaat Scheltema aan de slag, terwijl de twee letterlijk buren zijn. Hudson's Bay huurde onlangs een winkelpand voor de verkoop van kinderkleding en mode in hetzelfde complex waar Scheltema sinds 2014 is gevestigd.



Tot een doorgang tussen de twee winkels zal het niet komen. "Dat zit niet in onze plannen," aldus Janse, "maar zeg nooit nooit."



