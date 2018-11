Scheldpartij sluit week vol emoties in Holleeder-zaak af

Liegen is zijn hoofdnatuur, zoals mijn moeder zei Astrid Holleeder

Astrid had begrepen dat haar broer opnieuw had geklaagd dat zij 'als advocaat spelletjes speelt' met de rechtbank. "Ik ken de kracht van de herhaling. Hij blijft zeggen dat ik een spel speel. Liegen is zijn hoofdnatuur, zoals mijn moeder zei."



Ze erkende met brekende stem dat Willem en zij nooit een normale band hebben kunnen opbouwen. "Ik was Wims kleine zusje en vind het nog steeds heel moeilijk als volwassene met Wim te praten hier."



Inhoudelijk vloog het verhoor vele kanten uit, aan de hand van recent ingebrachte stukken en kwesties die nog (eens) aan de orde moesten komen. Astrid zal pas op een nog te bepalen moment over haar 'nieuwe' opnames worden bevraagd.



Leugen op leugen

Willem Holleeder had moeite niet steeds door zijn zus heen te roepen en kon niet wachten te reageren: "Het is leugen op leugen op leugen!"



Zijn zus sprak op een ander moment ook in drie delen: "Het is beschadiging, beschadiging, beschadiging!"



Het verhoor van zus Sonja was inhoudelijk vooral een herhaling van zetten. Soms was het opmerkelijk, zoals toen aan de orde kwam dat zij de naam 'Willem Holleeder' buiten zijn medeweten had gedeponeerd bij het Europees merkenbureau, om de merchandising van T-shirts en petjes en aanverwant te kunnen controleren zodra de Hollywoodfilm uit zou zijn over de Heinekenontvoering - waarover hij zo woest was. (Sonja: "Slim hè?")



Ordinaire scheldpartij

De apotheose van het verhoor werd een ordinaire scheldpartij die in rechtszalen weinig wordt vertoond - in andere zaken dan. Willem: "Boxer, je liégt! Je moet vanavond maar in de spiegel kijken!"



Het klonk als in de heimelijk opgenomen, ijzingwekkende scheldpartijen. Hij verbood Sonja hem tegen te spreken. "Luister héél goed, Boxer, ga niet tegen me in!"



Dat was tegen dovemansoren.



Sonja: "Vuile leugenaar! Slaap lekker, Wim!"



Willem sneerde dat hij het wel grappig vond dat zijn zussen hadden overwogen 'de stekker er uit te trekken' toen hij in 2007 aan de hartbewaking lag.



Sonja: "We hadden het moeten doen!"



De twee verhoordagen die voor dinsdag en donderdag stonden gepland, gaan niet door. Waneer de zaak wel verder gaat en hoe, bepaalt de rechtbank later.



