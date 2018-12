Scheidingsfabriek voor plastic afval in de haven

Deze MDS-techniek, Magnetische Dichtheid Scheiding, heeft zich al bewezen in Biddinghuizen bij een andere fabriek van Umincorp.



Ruwe aardolie

Volgens Umincorp komen uit het magnetisch bad voor 99 procent zuivere plastics die kunnen concurreren met uit ruwe aardolie gemaakte nieuwe plastics. Hergebruik van plastics geeft volgens Umincorp 90 procent minder CO2-uitstoot.



Eerder deze maand maakte Umincorp een nieuwe investeerder bekend: Ingka Group, het moederbedrijf van Ikea. Het investeringsbedrag is niet bekend gemaakt. "Het laat zien dat grote spelers geloven in deze techniek," zegt Marbus. En misschien ook dat het naïef is om te veronderstellen dat fabrikanten hun ontwerpen aanpassen en in de toekomst geen mengelmoes aan plastics meer gebruiken? Marbus: "Allebei is nodig."



Umincorp kiest voor de Amsterdamse haven omdat rond de groeiende stad veel plastic afval bijeenkomt. De eerste helft van de naam Umincorp is dan ook een afkorting voor Urban Mining, het groene ideaal om steden te beschouwen als een goudmijn voor grondstoffen. Veel plasticafval wordt nu zelfs buiten Nederland verwerkt, met als gevolg nog meer CO2-uitstoot.



Circulaire economie

Voor de haven betekent PRA een nieuwe aanwinst rond afval en recycling, de zogeheten circulaire economie. Dat is een speerpunt van het havenbedrijf. Plastics die echt niet te recyclen zijn worden elders in de haven omgezet in scheepsbrandstof door het bedrijf Iges, het vroegere Bin2Barrel. De Amsterdamse haven wordt op die manier, zo zegt Roon van Maanen van het havenbedrijf, 'een echte circulaire plastic hub.'



