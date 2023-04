Scheidend voorzitter 4 & 5 mei comité Job Cohen: ‘Maak ruimte voor herdenken koloniale verleden en Oekraïne-oorlog’

Raamposters op een woonhuis aan de Keizersgracht refereren aan de voormalige Joodse bewoners. Beeld ANP

Herdenkingen, voorstellingen, festivals, wandelingen, vrijheidsmaaltijden, tentoonstellingen: het programma voor 4 en 5 mei is dit jaar drukker dan ooit. En iedereen in de stad doet mee, zo lijkt het, van het Rijksmuseum tot Studio K, van buurthuis De Hudsonhof tot Boeddhistisch Centrum Triratna, en van speeltuinvereniging Jeugdland tot podium Sexyland.

Het zijn de mooiste dagen van het jaar, zegt voorzitter Job Cohen van het Amsterdams 4 & 5 comité over de eerste week van mei. “Zowel voor de herdenkingen op 4 mei als de feesten op 5 mei geldt dat de saamhorigheid in de stad enorm groot is. Er wordt ontzettend veel georganiseerd en er doen ontzettend veel mensen mee. Het is Amsterdam op zijn best.”

Het overvolle programma voor beide dagen is een geruststellend gegeven voor het Amsterdamse comité, dat meteen na de oorlog in het leven werd geroepen door een groep verzetsstrijders om herhaling te voorkomen. Cohen: “We leven nu in een tijd dat er nauwelijks nog mensen in leven zijn die de oorlog bewust hebben meegemaakt. We gaan echt een nieuwe fase in.”

Voormalige koloniën

Er is veel voorwerk verricht om de nalatenschap van de eerste generatie veilig te stellen. Het comité was lang een organisatie van vrijwilligers, maar in 2007 kwam er een professioneel bureau. Het programma bestond in die jaren nog uit enkele tientallen herdenkingen in de stad op 4 mei, enkele herdenkingsconcerten en het Bevrijdingsfestival op 5 mei.

Onder voorzitterschap van Sijbolt Noorda kreeg het programma tussen 2011 en 2015 een flinke impuls. Het was de start van Open Joodse Huizen, Huizen van Verzet en de Bevrijdingsmaaltijden, populaire activiteiten die zich in de afgelopen jaren, samen met de havermelk en de bakfiets, vanuit Amsterdam over het hele land hebben verspreid.

Het voorzitterschap van Cohen stond de afgelopen acht jaar in het teken van verdieping en verbreding. Zo kwam er meer aandacht voor het mondiale aspect van de Tweede Wereldoorlog. “Van oudsher zijn we gericht op wat zich in ons land heeft afgespeeld,” legt hij uit. “Maar er zijn veel mensen in de stad die andere verhalen te vertellen hebben over oorlog en vrijheid. Die willen we ook laten horen.”

Dan gaat het bij voorbeeld over de gevolgen van de oorlog voor Nederlands-Indië, Suriname en de Antillen. En ook over het Nederlandse daderschap in de voormalige koloniën. De koloniale oorlog die Nederland in Indonesië voerde, kwam vorig jaar voor het eerst aan bod tijdens de nationale herdenking op de Dam. Dit jaar wordt ruim aandacht geschonken aan de Oost en de West.

Oorlog in Oekraïne

Het Amsterdamse comité heeft veel speelruimte, veel meer dan het nationaal comité dat de Dodenherdenking organiseert. Daar leidt elke poging tot verandering steevast tot landelijke opschudding. Cohen: “We hebben natuurlijk het voordeel dat we niet één memorabel moment hebben, maar een veelheid aan activiteiten. We doen het gewoon, veranderen, en dat werkt.”

En verandering is noodzakelijk, is de stellige overtuiging van het comité. Uit onderzoek blijkt bij voorbeeld dat kinderen, jongeren en millennials kritisch kijken naar de huidige opzet van de herdenkingen. Zij hebben behoefte aan een koppeling met de actualiteit. Hedendaagse oorlogen en rampen moeten wat hen betreft niet onderbelicht blijven.

Het is een standpunt dat Cohen kan begrijpen. “De Tweede Wereldoorlog blijft de basis. Maar het vieren van de vrijheid wordt ook een beetje gek als we daarbij niet denken aan bij voorbeeld de oorlog in Oekraïne. Daar zitten de mensen in dezelfde ellende als wij op 4 mei herdenken. Voor mij is het vanzelfsprekend om zulke actuele perspectieven mee te nemen.”

Dat kan heel goed samengaan met aandacht voor de verschrikkingen van de oorlog hier. “Een nieuwe generatie vraagt wel om een andere benadering,” weet de oud-burgemeester uit ervaring. “Ik ga met regelmaat naar scholen om te vertellen over het lot van mijn ouders en grootouders in de oorlog. Persoonlijke verhalen maken meer dan een getal van zes miljoen doden.”

Februaristakingen

Een van de aanbevelingen die het comité doet in het beleidsplan voor de komende jaren is de oprichting van een comité dat zich bezighoudt met alle herdenkingen op de kalender. Dus niet alleen met 4 en 5 mei, maar ook met de herdenkingen van de Februaristaking, de Holocaust, de capitulatie van Japan en de afschaffing van de slavernij.

Cohen: “Het zijn verschillende herdenkingen, maar ze hebben wel degelijk met elkaar te maken. Het betekent niet dat de verschillende geschiedenissen op één hoop worden gegooid, maar het is goed als de gezamenlijke belangen en doelen door dat nieuwe comité worden behartigd. Het kan een bijdrage leveren aan de stevigheid en het voortbestaan van de herdenkingen.”

In mei neemt Cohen na acht jaar afscheid van het comité. Hij draagt de voorzittershamer over aan oud-wethouder Andrée van Es, die nu al zitting heeft in de adviescommissie. “Het is een verschrikkelijk mooie klus,” zegt de scheidend voorzitter. “Ik heb het met overgave gedaan.”