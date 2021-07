Scheidend stadsdeelvoorzitter: ‘Een beetje vertrutting is best lekker’

Mascha ten Bruggencate was sinds 2018 voorzitter van het stadsdeel Centrum. Beeld Lin Woldendorp

Ze heeft roemruchte voorgangers, zoals Els Iping en Guido ‘de grachtengraver’ Frankfurther. Wie als stadsdeelvoorzitter verantwoordelijk is voor de Amsterdamse binnenstad kan in korte tijd wereldberoemd of -berucht raken. In Nederland wonen immers niet alleen 17 miljoen bondscoaches, maar ongeveer net zoveel mensen die denken dat ze een betere stadsdeelvoorzitter van de Amsterdamse binnenstad zouden zijn, beaamt Mascha ten Bruggencate (48) lachend. “Tijdens een etentje met vrienden moet ik weleens vragen of het even niet over mijn werk hoeft te gaan. Het is toch de binnenstad, daar heeft iedereen een mening over.”

Aanslag

Op haar laatste dag in Amsterdam werd in de Lange Leidsedwarsstraat een aanslag gepleegd op Peter R. de Vries. Het was volgens haar meer dan een poging om een misdaadjournalist te liquideren. “Het raakt mij, want dit is ook een aanslag op de vrije stad die Amsterdam is en moet blijven. Terwijl het mooie van onze binnenstad juist is dat veel mensen het gevoel hebben dat ze hier vrij en zonder beveiliging rond kunnen lopen. Gelukkig is er adequaat opgetreden door politie en burgemeester.”

Adviseur

Ten Bruggencate vertrekt omdat ze zelf eindverantwoordelijk wil zijn voor het reilen en zeilen van een gemeente. Vanaf vandaag is zij de nieuwe burgemeester van de gemeente Heiloo. Stadsdeelvoorzitter klinkt belangrijk, maar de functie veranderde in de loop van de jaren steeds meer in adviseur van de burgemeester en wethouders. “Ik heb veel met burgemeester Halsema samengewerkt en mede daarom lijkt het me interessant om het nu zelf te gaan doen.”

Burgemeester Femke Halsema wil in opdracht van de raad grote veranderingen doorvoeren in de coffee­shopbranche en de prostitutie op de Wallen. Stadsdeel Centrum moet leefbaarder en minder ordinair worden in de visie van Halsema. Ten Bruggencate fungeerde als liaison richting de vele bewonersverenigingen en belanghebbenden in Centrum en groeide in relatief korte tijd uit tot de ogen en oren van de burgemeester in het stadsdeel. Ook werkte ze inhoudelijk mee aan de grote dossiers sekswerk en softdrugs.

“Ik vind het een verstandig besluit om de prostitutie te verplaatsen van de Wallen naar een erotisch uitgaanscentrum op een nieuwe plek,” zegt ze. “Klanten kunnen daar gericht naartoe, en dan zijn we af van de ramen als toeristentrekker. Consumenten winkelen steeds meer online en dat zie je ook in het sekswerk. Ook bij gewone winkels rijst de vraag of etalages nog wel van deze tijd zijn.”

Niet de gemeente, maar dit soort internationale trends zijn volgens Ten Bruggencate de oorzaak van de veranderingen in de prostitutiebranche. Ze waarschuwt dat de Wallen het beeld van sekswerk veel te beperkt maken. “De ambtenaren van het team Prostitutie zijn het grootste deel van de dag kwijt met het controleren van het online-aanbod. Een groot deel van het sekswerk in Amsterdam zit helemaal niet achter de ramen.”

Binnenstad als decorstuk

Ten Bruggencate woont sinds 2010 in het centrum, nabij het Amstelveld, en heeft de toeristische belangstelling voor Amsterdam jaar na jaar enorm zien toenemen. Volgens haar zijn bezoekers de binnenstad steeds meer als decorstuk voor hun eigen feestje gaan gebruiken. Soms zelfs letterlijk. “Wij hebben zo’n trapje voor de deur van ons huis en daar zitten steeds vaker meisjes op uitgebreid foto’s van zichzelf te maken, voor Instagram. Soms hebben ze zelfs tassen met kleding mee en kleden ze zich even om! Dat was er vroeger niet. Met keiharde muziek rondvaren? Dat deden mensen meestal niet. Zwemmen in de gracht en daarbij schreeuwend een gesprek voeren ook niet.”

De nieuwste rage die Ten Bruggencate steeds meer ziet: kadezitten. “Een groep van tien man die bier gaat drinken op de walmuur van een gracht klinkt gezellig, maar als het elke mooie dag gebeurt, word je er helemaal gek van.”

Dorps

Waar stadsdeelvoorzitters vroeger bekritiseerd werden omdat ze te veel regels bedachten, is de kritiek nu vaak dat er te weinig gebeurt om het stadsdeel leefbaar te houden. “Een beetje vertrutting is best lekker, gelukkig krijgen binnenstadbewoners daar steeds meer steun voor.”

Toch waarschuwt Ten Bruggencate voor de neiging meteen overal een boete op te zetten. “Als er regels zijn, wil dat niet zeggen dat het geregeld is. Je kunt niet iedereen die schreeuwt een boete geven. Je kunt wel zeggen ‘doe even rustig want we willen slapen’ en ervoor zorgen dat er na middernacht op de Wallen niet zo veel meer te beleven valt.”

De overgang van de Amsterdamse binnenstad naar Heiloo, een gemeente met iets meer dan 24.000 inwoners, voelt voor Ten Bruggencate kleiner dan ze in eerste instantie had gedacht. “Toen ik afscheid nam van buurtvereniging We Live Here stond er een klein strijkje te spelen op het Oudekerksplein, werd ik uitgezwaaid door de dames achter de ramen terwijl de wijkagent kwam aanfietsen om een cadeautje te geven. Hoe dorps wil je het hebben? We zijn nu druk met het uitzoeken van een grasmaaier voor onze nieuwe tuin. Een onbereikbaar ideaal in Amsterdam, maar in Heiloo heel normaal.”