Scheepvaartmuseum 'onder water' gezet

Veertig muizen

Bij vogel- en zoogdierenopvang De Toevlucht in Amsterdam wonen sinds kort negen jonge bosuilen. Het gaat goed met de vogeltjes, laat de opvang weten in een bericht op Facebook. Ze eten maar liefst veertig muizen per dag.



Zeven uiltjes wonen buiten en eten zelfstandig, de andere twee worden binnen met de hand gevoerd. Het opvangcentrum is daardoor bijna door de voorraad muizen heen en kan zowel financiële hulp gebruiken als een helpende hand bij het schoonmaken.

De zeven jonge bosuilen. Beeld De Toevlucht

Drie jonge bosuiltjes bij binnenkomst. Beeld De Toevlucht

De bosuiltjes nu. Beeld De Toevlucht

Plastic uit grachten vissen

Zondag zijn 294 personen verdeeld over 31 boten de Amsterdamse grachten opgegaan om na Koningsdag plastic vuil uit de wateren te vissen. De actie kwam wederom uit de koker van Plastic Whale, een organisatie die al langer aandacht vraagt voor plastic in de grachten en daarvan boten en kantoormeubilair maakt. In totaal zijn 164 zakken met een inhoud van 60 liter gevuld met plastic.

Beeld Plastic Whale

Beeld Plastic Whale

Amsterdammers vissen plastic uit de grachten na Koningsdag. Beeld Plastic Whale

Beeld Plastic Whale

Klimaatmars basisschool: 'Hé, hé, hé, minder CO2'

Basisschool De Achthoek hield woensdag met alle leerlingen een klimaatmars door het Oostelijk Havengebied. De kinderen droegen zelf beschilderde protestborden en spandoeken en scandeerden leuzen als "plastic in de zee, weg ermee" en "Hé, hé, hé, minder CO2". De basisschool kent ook al jonge klimaatspijbelaars, want ook gehoord: "Lekker niks leren, fijn protesteren".

Kinderen van basisschool De Achthoek houden een klimaatmars Beeld Vera Spaans

Beeld Rickert van der Vlies

Beeld Vera Spaans

Vier slechtvalkjongen geboren

Vier slechtvalkjongen zijn vrijdag uit hun ei gekropen, hoog in de schoorsteen van afvalenergiebedrijf AEB in het Westelijk Havengebied. Hoe het de jongen - die worden verzorgd door moeder en vader - verder vergaat, is live te volgen via deze link. Eén camera is gericht op de binnenkant van het nest, de andere is net buiten het nest geplaatst.



Het paartje slechtvalken bewoont sinds 2008 de nestkast van de HR Centrale van AEB en er worden jaarlijks nieuwe jongen geboren.

Beeld AEB Amsterdam

Frankey eert Johan Cruijff met een glas-in-lood raam

Het is zondag drie jaar geleden dat Johan Cruijff overleed. Straat- en designkunstenaar Frankey heeft daarom ter ere van El Flaco een glas-in-lood raam gemaakt. Bij een tramhalte van - hoe kan het ook anders - lijn 14.



Het is vandaag drie jaar geleden dat Johan Cruijff overleed. @streetartfrankey eert hem met een glas-in-lood raam bij een tramhalte van - hoe kan het anders - lijn 14. #johancruijff #vooraltijdnummer14 #johancruyff #cruyfflegacy #amsterdam #ajax #fcbarcelona @parool @pshetparool pic.twitter.com/WDq9SObbDT Judith Zilversmit

KLM-vliegtuig begeleid door F16's: is er wat loos?

Op Twitter uitten Amsterdammers donderdagmiddag hun zorgen over een Boeing 777-300 van KLM die met vier straaljagers alarmerend laag over Amsterdam vloog. Het gaat om een vliegshow, ter ere van de viering van 100 jaar Nedelandse luchtvaart. De show was tot het laatste moment geheimgehouden.



Koning Willem Alexander, die ook KLM-piloot is, luidde het feestjaar bij filmmuseum Eye in.

Beeld ChristiaanW

Beeld ANP

Wie weet waarom er een KLM-toestel met 4 straaljagers ernaast heel laag over Amsterdam vloog? pic.twitter.com/v4J18rLSoo ChristiaanW

KLM vliegtuig wordt begeleid door 3 F16’s. Wat is er loos? pic.twitter.com/Rmp9tOlw6I Benjamin de Zoete

150 Rembrandts openen tentoonstelling Rijksmuseum

Zo'n 150 mensen die Rembrandt heten hebben zich donderdagavond verzameld voor de Nachtwacht in het Rijksmuseum. Daar gingen ze met z'n allen op de foto voor de opening van de tentoonstelling Alle Rembrandts. Hierbij zijn voor het eerst in de geschiedenis alle schilderijen, tekeningen en etsen uit de eigen collectie van het Rijks te zien.



De naamgenoten van de grote meester zijn afkomstig uit alle windstreken van Nederland en zijn tussen de 11 maanden en 75 jaar oud. Ook zijn er vijf bij die ook echt Rembrandt Van Rijn heten.

Beeld anp

Beeld anp

Touringcar veroorzaakt gat in de stoep

Op de kruising van de Hartenstraat en de Keizersgracht is vrijdagmiddag een groot gat ontstaan in de stoep. Een witte tourbus heeft hier het winkelpand Unrecorded geschampt.



Na enkele keren steken is de marmeren plaat onder de stoep, onder het gewicht van het voertuig ingestort. De bestuurder reed in eerste instantie door, maar heeft zich later bij de politie gemeld. Er is nog geen aangifte gedaan.



Een buurman vertelde dat de bus in tegengestelde richting de Hartenstraat in reed om deze vervolgens rechtsaf de Keizersgracht in te sturen. Het is niet toegestaan om hier met een touringcar te rijden.



Naast het gapende gat in de grond is ook lichte schade aan het pand ontstaan. Rondom het gat lagen de restanten van een kapot raam van de bus. De eigenaar van het pand heeft veiligheidsmaatregelen getroffen en laat weten dit weekend nog alles te willen repareren.

Het gat in de stoep Beeld Alphons Geerlings

Beeld Alphons Geerlings

Eerste etappe voor Boeing 747 richting Corendonhotel

Dinsdagnacht is begonnen met de megaoperatie om een Boeing 747-400 van Schiphol naar het Corendonhotel in Badhoevedorp te krijgen. Het toestel is op een zelfrijdend platform naar de rand van de luchthaven gebracht. Vrijdagnacht gaat-ie verder over 16 weiland en 17 sloten, én de A9. Die gaat daarvoor zelfs even dicht. Uiteindelijk wordt de Jumbo het pronkstuk van het hotel.



Lees ook: Hoe je een Jumbo in een hoteltuin krijgt: 'Dit nooit meer'

Beeld Corendon

