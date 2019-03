Scheepvaartmuseum krijgt vaste expositie over de haven

Nu heeft het museum ook al een toonzaal over de haven, maar die is totaal verouderd. Daar draait het nog helemaal om de ambities die de haven tien jaar geleden had om grote containers over te slaan. Ook was het de bedoeling schoolkinderen te interesseren om in de haven te komen werken.



De nieuwe expositie, 400 vierkante meter groot, moet ook interessant zijn voor buitenlandse delegaties en toeristen, zegt directeur Michael Huijser. Volgend jaar, nog voor Sail, moet de nieuwe expositie er zijn.



Snelle groei

Het havenbedrijf betaalt mee en gaat een samenwerking aan met het museum voor de komende vijf jaar. De haven wil graag laten zien wat ze voor de stad betekent, legt havendirecteur Koen Overtoom uit. "Als je de haven beter kent, kan je er beter over oordelen."



De haven dreigt in de verdrukking te raken door de snelle groei van de stad. Zo wil Amsterdam in het nieuwe stadsdeel Haven-Stad 40.000 tot 70.000 woningen bouwen. En de haven vreest de bouw van een brug in het IJ. Daarbij helpt het niet dat weinig Amsterdammers de haven kennen.



Stad en haven hebben elkaar altijd in de weg gezeten. Dat wordt een rode draad in de expositie, zegt Barend Verheijen van Studio Louter, de ontwerpers van de expositie. "Ze kunnen niet zonder elkaar, ze zijn dol op elkaar en ze hebben last van elkaar." Een eerste voorbeeld is saillant gezien de brugdiscussie. "We laten zien dat het IJ niet alleen van de stad is, maar ook van de haven."



Voorraadschuur

Overtoom noemt het voorbeeld van de steenkool die wordt overgeslagen. "Vijftig jaar geleden was dat de verwarming van de stad en de grondstof voor de industrie. Nu gaan we een stap verder en begrijpen we dat energie duurzaam moet zijn," zegt Overtoom. De haven is de voorraadschuur van de stad en het afval wordt er verwerkt tot nieuwe grondstoffen. "De haven is een spiegel van de stad. Wat de stad vraagt, draaien wij."



Een ander voorbeeld van Verheijen is de gietijzeren teerketel die is teruggevonden in de Lastage. Toen die ketel vier eeuwen geleden werd gebruikt om schepen waterdicht te maken was dit nog deel van de haven, met alle overlast die daarbij hoorde, van lawaai tot stank. Later werd de buurt ommuurd en onderdeel van de stad. Prompt gingen de huizenprijzen omhoog en werden de overlastgevende activiteiten hier verdrongen.



In de expositie komen dit soort voorbeelden daarvan terug als scènes in een huwelijk. Verheijen: "Het is geven en nemen."