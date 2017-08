Scheepswerf in Noord gaat drukke Canal Pride tegemoet

We willen laten zien dat iedereen bij ons geaccepteerd wordt, zeker na de recente uitspraken van Trump Sandra Keijer, kolonel

Zonder die ballonnen ziet het er nu nog wat sober uit. Zaterdag schitteren tijdens de botenparade op de hoeken van de Defensie-boot pilaren met honderden ballonnen in regenboogkleur, afgetopt met een grote roze ballon.



"We zijn in januari begonnen met de organisatie van onze boot," zegt Sandra Keijer, paradecommandant en kolonel van het Ministerie van Defensie. "Dit jaar hebben we op iedere hoek verhoogde blokken met professionele dansers, gehuld in de Nederlandse vlag."



Uitspraken van Trump

Die dansers zijn er omdat de militairen zelf niet zo uitbundig bewegen zoals op andere boten gebeurt. Maar, vindt de paradecommandant, dat is juist hun kracht. "Dat we hier staan is al heel wat. We willen laten zien dat iedereen bij ons geaccepteerd wordt, zeker na de recente uitspraken van Trump."