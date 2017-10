Scheepsreparateur gaat 50.000 m2 huren op ADM-terrein

Het terrein, nu nog bezet door krakers, wordt vanaf 15 februari door het bedrijf ingericht.



Het enorme stuk grond in Westpoort kwam in 1997 in handen van vastgoedbedrijf Chidda. Aan het eind van dat jaar werd het terrein gekraakt. De afgelopen decennia groeide het ADM-terrein uit tot een kunstenaarsdorp waar gezinnen met kinderen wonen en festivals worden georganiseerd. Ook zijn er tientallen Oost-Europese zwervers en verslaafden rondom het terrein neergestreken in oude caravans.



De rechter oordeelde in juni na een langdurig juridisch steekspel dat de gemeente de kraak moet beëindigen. Reden hiervoor was dat eigenaar Chidda nieuwe huurders had gevonden voor het perceel. Braspenning werd toen al genoemd als een van de geïnteresseerde partijen.