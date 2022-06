‘Scheefwoners’ krijgen fikse huurverhoging voor sociale huurwoning

In Amsterdam voeren alle woningcorporaties de inkomensafhankelijke huurverhoging door. Beeld ANP / Ramon van Flymen

‘Dit jaar was ik met stomheid geslagen, een huurverhoging van 14 procent,’ mailde een lezer van Het Parool die graag anoniem wil blijven. Doordat hij een hoog inkomen heeft, mag woningcorporatie Eigen Haard de huur van zijn sociale huurwoning flink verhogen: van 710 euro per maand naar 800 euro.

‘Binnenkort ga ik met pensioen en ik verwacht een inkomensverval van zeventig procent. Hier houdt Eigen Haard geen rekening mee,’ sluit hij zijn mail af. Wel wil hij later telefonisch toevoegen dat hij zijn situatie niet wil vergelijken met die van mensen in de vrije sector die vaak veel meer betalen en het een stuk zwaarder hebben.

De briefschrijver is een van de ongeveer 18.000 ‘scheefwoners’ in Amsterdam, zoals het kabinet ze noemt. Het gaat dan vooral om hoge inkomens (boven de 56.527 euro voor een eenpersoonshuishouden en boven de 75.369 euro voor een tweepersoonshuishouden) die nog in een sociale huurwoning wonen. Dit jaar kunnen zij een huurverhoging van een vast bedrag voor hun kiezen krijgen tot wel honderd euro per maand, terwijl in de vrije sector de huurprijs maar 3,3 procent mag stijgen.

Stimuleren tot kopen

Het kabinet wil met de maatregel scheefwoners stimuleren om een woning te kopen of een woning in de vrije sector te zoeken. Ook kunnen woningcorporaties met het geld huurverlagingen realiseren voor huurders met een kleinere beurs.

Volgens de vereniging van woningcorporaties Aedes voert landelijk gezien maar veertig procent van de woningcorporaties de inkomensafhankelijke huurverhoging door, in tegenstelling tot Amsterdam, waar alle corporaties van die mogelijkheid gebruik maken.

Een sociale huurwoning is een huurwoning die bij het betrekken van de woning onder de liberalisatiegrens is verhuurd. Maar van sommige van die sociale huurwoningen die in het verleden als zodanig zijn verhuurd, ligt de huurprijs inmiddels (ver) boven die grens van 763 euro.

En daar wringt de schoen, zegt Marcel Trip van de Woonbond. “Als een sociale huurwoning volgens het puntenstelsel meer mag kosten, dan kan dat. Er wordt altijd gedaan alsof mensen met een sociale huurwoning alleen maar weinig betalen, maar er zijn ook mensen waarbij de huurkosten inmiddels ver boven de liberalisatiegrens liggen.”

1000 euro

Trip noemt daarbij voorbeelden van mensen die inmiddels rond de 1000 euro betalen voor een sociale huurwoning die zij jaren geleden hebben betrokken, bedragen die normaal in de vrije sector maandelijks worden neergelegd.

“Wij hebben hier tientallen meldingen van gekregen,” zegt hij. “En omdat het nu om grote stappen van 50 of 100 euro per maand gaat voor mensen die soms al 1000 euro voor hun huis betalen, zie je dat sommigen in de knel komen. Hier zitten ook mensen bij die al dertig tot veertig procent van hun inkomen aan huur kwijt zijn.”

De gedachte dat de briefschrijver het voor Amsterdamse begrippen goed heeft – veel studenten in de stad betalen bijvoorbeeld ook 800 euro per maand voor een kamer – gaat er bij Trip niet in. “Je ziet dat huurders hierdoor tegen elkaar uitgespeeld worden,” zegt hij. “Jonge huurders zijn vaak overgeleverd aan de vrije markt waar ze veel meer betalen. Je moet ervoor zorgen dat jongeren ook terechtkunnen in een sociale woning.”

Een woordvoerder van woningcorporatie Ymere laat weten dat ongeveer tien procent van zijn huurders in de regio Amsterdam ‘scheef woont’. In totaal gaat het om 6500 woningen. Huurders met een hoog inkomen die nog in een sociale huurwoning wonen onder de liberalisatiegrens, gaan honderd euro per maand meer betalen bij Ymere. Boven de liberalisatiegrens is dat 3,4 procent van de huurprijs, tot een maximum van 1069 euro.

De sterkste schouders

Bij iedere woningcorporatie ligt dat net iets anders. Met de huurverhogingen financiert Ymere de ‘zeer geringe huurstijging voor de lagere inkomens’, aldus de woordvoerder. “De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.”

Volgens Trip is dat nog altijd ‘niet eerlijk’. “Als je vindt dat hogere inkomens moeten bijdragen aan maatschappelijke doelen, dat moet dat via de inkomstenbelasting,” zegt hij. “Het gaat niet alleen om mensen met een hele lage huur. En voor een huizenkoper geldt: die kunnen meer lenen en krijgen een hogere hypotheekrenteaftrek. Dat is een heel ongelijk speelveld.”

Toch is er ook goed nieuws voor de briefschrijver. Huurders van een sociale huurwoning wier inkomen daalt, omdat zij minder zijn gaan verdienen of omdat ze bijvoorbeeld met pensioen gaan, kunnen de huurverhoging laten terugdraaien.