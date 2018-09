Scheefwoner gaat veel meer betalen voor zijn huurwoning

Te weinig verdienen

In de grote steden is een schreeuwend te kort aan huurwoningen in de vrije sector. Daardoor ligt de huur al gauw hoger dan 1000 euro per maand. Dat is fors meer dan de maximale huurprijs van 710 euro per maand in de sociale huursector.



Scheefwoners komen bovendien lang niet altijd in aanmerking voor een koophuis, bijvoorbeeld omdat ze zzp'er zijn of omdat ze te weinig verdienen om een hypotheek te kunnen krijgen.



Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken moet van de coalitiepartijen in gesprek met corporatiekoepel Aedes en huurdersorganisatie Woonbond om afspraken te maken over de strengere aanpak van scheefwonen.



Onderhandelingen over een nieuw sociaal huurakkoord tussen Aedes en de Woonbond zijn vorige week geklapt. 'Bij definitief uitblijven van een akkoord verandert de situatie pas als de wetten en regels worden gewijzigd,' schrijft Ollongren aan de Tweede Kamer.



Volgens de regeringspartijen blijft 'lokaal maatwerk' bij de aanpak van scheefwonen belangrijk. "De situatie in Amsterdam is wezenlijk anders dan in een krimpregio," zegt CDA'er Ronnes.