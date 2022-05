Schatzoeken op het vernieuwde Waterlooplein: ‘Ik kwam voor een rugzak, nu heb ik een broek’

Beeld Dingena Mol

De kalmte die bij Chinese theerituelen komt kijken en de drang om te stoppen met koffie zorgde ervoor dat de Amsterdamse Marcel Kinsbergen (50) in de afgelopen weken eindeloos veel YouTube-video’s heeft gekeken om zelf thee te leren maken zoals ze dat in China doen. Het onmisbare object voor dit proces scoorde hij op zaterdagochtend op het Waterlooplein.

Hij haalt een klein, bruin, handgemaakt theepotje, dat even daarvoor door een marktkoopman in een oude krant is gerold, uit zijn oranje rugtas. “Gekocht voor dertien euro. Dat is niet goedkoop, maar de eerste prijs was 25 euro,” zegt Kinsbergen, terwijl hij het bruine potje op zijn handpalm legt. Hij is blij dat de oudste vlooienmarkt van Amsterdam weer heropend is.

Spel spelen

“Ik vond die kraampjes die tijdelijk naar de Zwanenburgwal waren verplaatst ook wat hebben. Maar dat het zo verspreid was, vond ik minder. Nu is het weer één markt. Ik kom hier twee keer per week. Enerzijds voor de sfeer en om spullen te kijken. Soms koop ik ook wat. Het is een soort spel dat hier wordt gespeeld. Je bouwt een band op met de verkopers en je wilt er allebei goed uitkomen.”

In de afgelopen jaren is het Waterlooplein opnieuw ingericht en bestraat. Ook heeft de gemeente besloten dat souvenirverkoop binnenkort verboden wordt. Marktkooplui krijgen vier jaar om hun aanbod te veranderen. En hoewel de Waterloopleinmarkt op zaterdag feestelijk wordt geopend met muziek, ballonnen en drankjes is lang niet iedereen blij met de herinrichting.

Ongelijke behandeling

Er heerst bij de ondernemers al weken veel onvrede over het vernieuwde plein. Marktlui klagen over lekkende boxen, bomen die pal voor kramen staan en ze melden dat wind- en regenzeilen niet passen. Ook zeggen ze dat bij de indeling van de nieuwe markt geen rekening is gehouden met de vergunde plaatsen die ondernemers hadden op de oude markt.

Bovendien voelen ondernemers zich ten opzichte van winkeliers ongelijk behandeld, omdat zij geen ‘toeristenmeuk’ mogen verkopen, terwijl toeristenwinkels in de binnenstad dit wel mogen blijven doen. FNV overhandigt zaterdag daarom namens marktkooplui van het Waterlooplein een petitie aan stadsdeelbestuur Centrum.

Schatzoeken

Voor het publiek mag dat de pret niet drukken. Dianna Muntianu (29) is vandaag speciaal naar het Waterlooplein gekomen om ‘schat te zoeken’ met haar twee vriendinnen. “Dat is het leuke aan deze markt. Je kunt er álles vinden en soms echt prachtige dingen. Het voelt als schatzoeken. Ik kwam voor een rugzak en vond een geweldige broek die ik niet kon laten hangen.”

Muntianu zit gehurkt op de grond naast een zeil waar een puntige stapel spijkerbroeken op ligt. Een marktkoopman gooit boven de berg spijkerbroeken nog een grote zak met spijkerbroeken leeg.

Er valt overigens meer te halen dan kleding alleen: aan de randen van de markt kunnen ook ‘magnets’ in de vorm van fietsen of molens voor 2 euro gescoord worden. CBD-olie is er ook, net als loempia’s, gigantische boeddhabeelden, ansichtkaarten, fietsen, leren jacks, skipakken, potjes hete saus, plastic tulpen, schilderijen, strandlakens met een Mona Lisa erop, vinyl.

Terugkopen

Hanneke van de Vijsel (69) scoorde kort geleden nog vijf ‘heel mooie schaaltjes met een gouden rand’ voor vijf euro. Ze woont in de buurt en loopt elke dag even over het Waterlooplein. “Ik vind dat ze het plein mooi gemaakt hebben. De randen rondom de bomen zijn ook goed afgewerkt. Het is toch een prachtige markt. Mijn moeder kwam er ook altijd al. Wij zeggen al jaren in de familie: de dingen die je weggooit kun je terugkopen op het Waterlooplein.”