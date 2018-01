Schaduwonderwijs: ouders willen maatwerk voor kind

Ouders hebben angst dat hun kinderen de boot missen en die angst is realistisch. UvA-onderzoeker Louise Elffers

Een meerderheid van de ouders geeft aan dat ze gebruikmaken van extra ondersteuning omdat ze het onderwijs onvoldoende vinden, al stelt het ministerie van Onderwijs dat er geen grond is om te spreken van een 'algeheel kwaliteitsgebrek'. Ouders vragen wel meer maatwerk voor hun kinderen en ook zou de prestatiedruk in het onderwijs toenemen.



Achterliggende vraag bij het onderzoek is: vergroot het schaduwonderwijs de ongelijkheid? Kopen beter verdienende ouder voor hun kinderen een voorsprong? Onderzoeker Bisschop zegt die vraag nog niet te kunnen beantwoorden. Betaalde en onbetaalde vormen van ondersteuning houden elkaar in evenwicht. "En we weten nog niet of er verschillen zijn in intensiteit en kwaliteit van beide soorten ondersteuning."