Schade van stormmaand februari in Amsterdam: 700 bomen en ruim 2 miljoen euro

Beeld Joris van Gennip

Dat schrijft wethouder Jakob Wedemeijer (Groen) aan de gemeenteraad. In zijn brief staat hij uitdrukkelijk stil bij de twee personen die overleden nadat ze door omvallende bomen waren getroffen. De gemeente heeft contact met de nabestaanden, schrijft de wethouder. Verder wordt de komende maanden onderzoek gedaan naar de staat waarin die bomen verkeerden en eventuele andere omstandigheden. Daarover wordt pas na de zomer meer bekend.

Geen eenduidige verklaring voor het omvallen

De gemeente waagt zich nog niet aan de oorzaken voor het omvallen van honderden bomen in de stad en het Amsterdamse Bos. Daarvoor is volgens de wethouder geen eenduidige verklaring, al schrijft hij wel dat de opeenvolging van zware stormen grote invloed heeft gehad. Nog niet bekend is of veel van de omgevallen bomen al een slechte gezondheid hadden of zelfs op de kaplijst stonden.

Na de zomer komt de gemeente met een volledig overzicht van de schade en een inschatting hoe lang de herplant zal duren. In de tussentijd worden de omgevallen bomen doorgelicht op basis van de in ‘boompaspoorten’ vastgelegde voorgeschiedenis. Ook doet een expertteam onderzoek naar de achterliggende oorzaken. Daarbij zal ook worden bekeken of de bomen het moeilijk hadden door de vele werkzaamheden en bouwprojecten in de stad.

Schade in 2013 was groter

Wedemeijer zet het aantal omgevallen bomen terloops nog af tegen een eerdere zware storm in 2013. Toen was de schade met ruim duizend omgevallen bomen aanmerkelijk groter. In 2007 ging een storm in Amsterdam ten koste van 450 bomen. Overigens zijn in het aantal van 600 bomen de omgevallen bomen op particulier terrein -van begraafplaatsen tot achtertuinen - niet meegeteld.

Mogelijk moet alsnog een aantal bomen worden gekapt uit veiligheidsoverwegingen, schrijft de wethouder. Er worden nog inspecties uitgevoerd waarbij een ‘stormproef’ moet uitwijzen of de boom bestand blijkt tegen nieuwe stormen.